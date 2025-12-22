Kurden stoßen mit Regierungseinheiten in Aleppo zusammen

Von: APA/AFP

In der syrischen Stadt Aleppo ist es Staatsmedien zufolge am Montag zu Zusammenstößen zwischen kurdischen Truppen und Regierungseinheiten gekommen. Die staatliche Nachrichtenagentur SANA meldete, ein Zivilist sei durch Mörser- und Granatenbeschuss der mehrheitlich kurdischen Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) ums Leben gekommen. Beide Seiten machten sich gegenseitig für den Angriff verantwortlich. Es gab auch mehrere Verletzte.

Das syrische Innenministerium teilte mit, kurdische Truppen hätten Sicherheitskräfte an gemeinsamen Kontrollposten in den mehrheitlich kurdischen Bezirken Sheikh Maqsood und Achrafieh im Norden der Stadt Aleppo angegriffen. Zuvor hatten die Behörden mitgeteilt, zwei Mitglieder der Regierungstruppen, drei zivile Sicherheitskräfte und mehrere Zivilisten seien verletzt worden.

Die SDF wiederum machten “mit der Übergangsregierung verbündete Gruppen” für den Angriff verantwortlich. Sie sprachen von zwei Verletzten aufseiten der kurdischen Sicherheitskräfte und fünf verletzten Zivilisten bei anhaltenden Angriffen mit “Mörsern und schweren Waffen”.

Wiederholt Spannungen

Im Oktober hatte Syrien nach Zusammenstößen in den beiden Bezirken der zweitgrößten Stadt des Landes eine Waffenruhe mit kurdischen Kräften verkündet. In den kurdischen Stadtteilen kam es wiederholt zu stärkeren Spannungen.

Seit dem Sturz des langjährigen syrischen Machthabers Bashar al-Assad im Dezember vergangenen Jahres steht Aleppo unter Verwaltung der neuen islamistischen Übergangsregierung. Nur die Bezirke Sheikh Maqsood und Achrafieh stehen weiterhin unter der Kontrolle kurdischer Einheiten mit Verbindungen zum SDF und weiteren örtlichen kurdischen Sicherheitskräften.