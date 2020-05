Kurz will Grenze nach Italien nicht öffnen

„Erfreut über Urlauber in Österreich“

Wien – Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz denkt nicht daran, die Grenzen nach Italien so bald wieder zu öffnen. Eine rasche Öffnung der Grenze sei derzeit nicht in Sicht, erklärte der Kanzler laut einem Bericht von Alto Adige online.

Angesichts der Ansteckungsraten in Italien würden derzeit für eine Grenzöffnung die Voraussetzungen fehlen. Auf die Frage von Journalisten, mit welchem Zeitrahmen er rechne, antwortete Kurz: „Wir sind keine Hellseher.“

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Apa meinte Kurz stattdessen, die Regierung in Wien sei über all jene erfreut, die ihren Urlaub in Österreich verbringen möchten.

Regionenminister Francesco Boccia erklärte unterdessen im römischen Parlament, dass auch innerhalb Italiens ein Urlaub in einer anderen Region nicht vor Juni möglich sein werde. Der Übertritt von einer Region mit geringen Ansteckungsrisiko in eine Region mit ebenfalls niedrigem Risiko sei dabei leichter zu regeln.