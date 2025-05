Labor baut in Australien überragenden Wahlsieg weiter aus

Anthony Albanese verteilt Eis in einem Kaffee in Sydney

Von: APA/dpa

Australiens sozialdemokratische Labor Party hat ihren überwältigenden Sieg bei der Parlamentswahl weiter ausgebaut. Obwohl weiterhin nicht alle Stimmen ausgezählt sind, kommt die Partei von Premierminister Anthony Albanese verschiedenen Medienberechnungen zufolge bereits auf fast 90 Sitze im 150-köpfigen Unterhaus. Für die absolute Mehrheit waren nur 76 Mandate nötig. Die konservative Koalition aus Liberalen und Nationalen erlebte hingegen eine verheerende Schlappe.

Sie kommt den Berechnungen zufolge bisher nur auf 37 Sitze. Andere kleine Parteien und unabhängige Kandidaten erhielten bisher zwölf Sitze. Zwölf weitere Sitze waren in der Früh noch zu vergeben.

Albaneses Herausforderer Peter Dutton verlor sogar überraschend seinen eigenen Sitz in Dickson in Queensland, den er seit mehr als 20 Jahren innehatte. Im Land sind bereits Spekulationen darüber entbrannt, wer seine Nachfolge als Parteichef der Liberal Party antreten wird.

“Thank you, Australia”

Albanese – kurz “Albo” genannt – ist nun der erste Regierungschef seit mehr als 20 Jahren, der eine zweite Amtszeit antreten kann. “Thank you, Australia”, schrieb der 62-jährige auf der Plattform X. Australien habe sich in einer Zeit globaler Unsicherheit für Optimismus und Entschlossenheit entschieden, hatte er Samstagabend (Ortszeit) vor jubelnden Anhängern betont.

In Kommentaren zogen australische Medien Vergleiche zum Wahlausgang in Kanada, wo die Konservativen vor wenigen Tagen aus ähnlichen Gründen wie in Australien eine Niederlage eingefahren hatten. Dutton war lange eine zu große Nähe zur Politik von US-Präsident Donald Trump nachgesagt worden – ebenso wie zuvor dem Chef der kanadischen Konservativen, Pierre Poilievre. Dieser hatte ebenfalls seinen eigenen Parlamentssitz verloren.

“Die Parallelen zwischen den beiden Ländern, beide enge Verbündete der USA, sind unverkennbar”, schrieb die Zeitung “Sydney Morning Herald”. “Trumps radikale und in vielerlei Hinsicht beängstigende Rückkehr ins Amt hat den Mitte-Links-Parteien neues Leben eingehaucht und sich für konservative Politiker zu einer Sprengladung entwickelt.”