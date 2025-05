Nächtlicher Einbruch auf Baustelle bleibt nicht unbemerkt

Polizei rückt in Bozen aus

Von: mk

Bozen – Taschenlampen leuchteten im Dunkeln auf, während Verdächtige mit einem Winkelschleifer hantierten, dass die Funken sprühten. Ein aufmerksamer Zeuge hatte beobachtet, wie in der Nacht auf Freitag Unbekannte auf dem Gelände der Firma „Oberosler S.F.“ in der Nähe des Bahnhofs in Bozen Kaiserau über den Zaun geklettert waren. Der Mann verständigte über die Landesnotrufnummer die Polizei und hat damit genau richtig reagiert.

Die Beamten der Staatspolizei trafen binnen weniger Minuten auf der Baustelle ein. Zwei Personen ergriffen beim Anblick der Ordnungshüter die Flucht und konnten in den umliegenden Feldern entkommen. Ein dritter Mann, der sich vor dem Eingang eines Containers aufhielt, in dem sich teures Werkzeug befand, wurde von den Beamten gestellt.

Er versuchte noch, einen Akku-Winkelschleifer loszuwerden, der jedoch sichergestellt wurde. Bei einer anschließenden Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass das Vorhängeschloss des Containers aufgebrochen worden war.

Die Ermittler brachten den Mann, der festgenommen wurde, zur Identifizierung auf die Quästur. Demnach handelt sich um F.H., einen 28-jährigen italienischen Staatsbürger, der in einem Nomadenlager im Unterland wohnt. Er ist bereits aktenkundig – unter anderem aufgrund von Eigentumsdelikten. Zudem war gegen ihn erst kürzlich ein vierjähriges Aufenthaltsverbot auf Bozner Gemeindegebiet verhängt worden.

Der 28-Jährige wurde wegen erschwerter Beihilfe zu einem versuchten Diebstahl und wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsverbot unter Arrest gestellt. Auf ihn wartet nun ein Eilverfahren.

Quästor Paolo Sartori hat außerdem eine Sonderüberwachung des Mannes angeordnet. Die Ermittlungen zur Identifizierung der beiden flüchtigen Komplizen dauern an.