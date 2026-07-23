Aktuelle Seite: Home > Politik > Land lehnt Übertragung der Schießanlagen an UITS ab
Konferenz der Regionen

Land lehnt Übertragung der Schießanlagen an UITS ab

Donnerstag, 23. Juli 2026 | 16:10 Uhr
DSC00679-scaled
Tiroler Landesschützenbund
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Die Konferenz der Regionen und Autonomen Provinzen hat in ihrer Sitzung vom 23. Juli einen Änderungsvorschlag zu Artikel 8 des Gesetzesdekrets Nr. 108/2026 (“Dringende Bestimmungen zur Neuordnung der Italienischen Schießsportvereinigung UITS”) angenommen. Den Vorschlag hatte Landeshauptmann Arno Kompatscher eingebracht.

“In Südtirol gibt es rund zwanzig Sektionen der Nationalen Schießsportsektionen TSN, und die von ihnen genutzten Schießanlagen befinden sich fast alle im Eigentum der Gemeinden oder des Landes. Sie wurden mit öffentlichen Mitteln des Landes und der Gemeinden errichtet beziehungsweise verbessert. Diese Anlagen würden faktisch an den Italienischen Schießsportverband UITS übergehen”, erklärte Kompatscher und begründete damit die ablehnende Haltung des Landes. Auch der Landesrat für Sport, Peter Brunner, hatte diese Position bereits in der Sportkommission der Konferenz der Regionen vertreten.

Der von der Regionenkonferenz angenommene Änderungsantrag sieht vor, dass die neue Regelung nicht auf Südtirol und das Trentino angewendet wird.

Das Gesetzesdekret beinhaltet, dass Liegenschaften, die dem Staat oder anderen öffentlichen Körperschaften gehören und den TSN-Sektionen kostenlos zur Nutzung überlassen wurden, künftig auch der UITS kostenlos zur Verfügung gestellt werden sollen. Die UITS könnte dann über deren Nutzung für institutionelle und sportliche Zwecke entscheiden. Auch bewegliche und unbewegliche Güter, die für den Betrieb einer TSN-Sektion bestimmt sind, sollen weiterhin der Verfügung der UITS unterstehen, die deren Nutzung regeln würde. Die bisherigen Betreiber hätten dabei keinerlei Eigentums- oder eigenständige Nutzungsrechte. Darüber hinaus könnte die UITS die Verwaltung oder Nutzung der Schießanlagen auch an andere Einrichtungen oder Organisationen übertragen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Schwimmen im Burkini erlaubt
Kommentare
167
Schwimmen im Burkini erlaubt
“Bei Unwohlsein muss der Griff sofort gelockert werden”
Kommentare
77
“Bei Unwohlsein muss der Griff sofort gelockert werden”
Hitzeschutz: Amhof droht mit Notverordnungen
Kommentare
39
Hitzeschutz: Amhof droht mit Notverordnungen
“Uns ist kalt, wir sind müde und finden kein Taxi”
Kommentare
34
“Uns ist kalt, wir sind müde und finden kein Taxi”
Urlaub mit dem E-Auto erfordert mehr Planung
Kommentare
34
Urlaub mit dem E-Auto erfordert mehr Planung
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 