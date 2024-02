Landesregierung bestätigt und ernennt Führungskräfte

Bozen – In ihrer heutigen Sitzung hat sich die Landesregierung mit der Ernennung mehrere Spitzenpositionen innerhalb der Landesverwaltung befasst. Auf Antrag von Personallandesrätin Magdalena Amhof wurden Generalsekretär Eros Magnago und Generaldirektor Alexander Steiner in ihren Ämtern bestätigt. Zum neuen Direktor der Landesabteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen wurde Franz Schöpf ernannt.

“Die Führungskräfte der Landesverwaltung sind vor allem darin gefordert, die Zuständigkeiten unseres Landes als Dienstleister und zum Wohle der Menschen zu verwalten und mit hohem Einsatz und fachlicher Kompetenz zusammen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterzuentwickeln”, ist Landesrätin Amhof überzeugt.Mit den heute vorgenommenen Bestätigungen beziehungsweise Ernennungen komme man diesem Anspruch nach.

Mit Franz Schöpf steht der Abteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen ein neuer Direktor vor. Er folgt in diesem Amt Vito Zingerle, der Anfang August 2023 verstorben war. Schöpf stand Zingerle bereits als Stellvertreter zur Seite und leitete die Abteilung seit dessen Ableben geschäftsführend. Nun wurde der Führungsauftrag für Schöpf bestätigt. Franz Schöpf hat in Verona Betriebswirtschaft studiert und mit dem Doktorat abgeschlossen, nach beruflichen Erfahrungen im Unternehmerverband trat er 1994 in den Landesdienst ein. Seit Oktober 1994 ist Schöpf als Direktor des Amtes für Innovation, Forschung und Entwicklung aktiv, 2004 übernahm er die Aufgaben des stellvertretenden Abteilungsdirektors.

Der Landesabteilung Innovation, Forschung, Universität und Museen gehören drei Ämter an: das Amt für Innovation und Technologie, das Amt für Wissenschaft und Forschung sowie das Amt für Museen und museale Forschung. Zu ihren Aufgabenbereichen zählt unter anderem die Forschungsförderung, die Finanzierung von universitären und Forschungseinrichtungen und die Unterstützung der Bereiche Industrie, Handwerk und Dienstleistungen in Sachen Forschung und Entwicklung.