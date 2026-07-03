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Programmatischer Rahmen

Landesregierung genehmigt Wirtschafts- und Finanzdokument 2027–2029

Freitag, 03. Juli 2026 | 11:48 Uhr
Ertragskraft der Industrie sinkt
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
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Von: luk

Bozen – Die Südtiroler Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 3. Juli das Wirtschafts- und Finanzdokument des Landes (WFDL) 2027–2029 genehmigt. Das Dokument bildet den programmatischen Rahmen für die wirtschafts-, finanz- und strategiepolitische Ausrichtung des Landes in den kommenden drei Jahren.

Das WFDL wurde im Einklang mit den Bestimmungen zur Harmonisierung der Rechnungslegungssysteme erarbeitet und stellt das zentrale Planungs- und Steuerungsinstrument für die Programmierung der Landespolitik dar. Es bildet die Grundlage für die Entscheidungen über die umzusetzenden Programme, die inhaltliche Ausgestaltung der Haushaltsmissionen sowie für die strategische Planung und Kontrolle.

Das Dokument wird in einem Umfeld vorgelegt, das weiterhin von erheblichen Unsicherheiten auf internationaler Ebene geprägt ist, insbesondere infolge geopolitischer Spannungen und der Entwicklung der globalen Wirtschaftslage. Vor diesem Hintergrund bietet das WFDL einen umfassenden Überblick über die wirtschaftlichen und finanziellen Perspektiven des Landes sowie über die wichtigsten Handlungs- und Entwicklungsschwerpunkte für den Bezugszeitraum.

„Mit dem Wirtschafts- und Finanzdokument legen wir die strategischen Leitlinien für die Entwicklung unseres Landes in den kommenden drei Jahren fest. Gerade in einem von Unsicherheiten geprägten internationalen Umfeld braucht Südtirol eine vorausschauende Finanzpolitik, die Stabilität gewährleistet, Investitionen ermöglicht und gleichzeitig den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen sichert“, betonte Landeshauptmann Arno Komptascher.

Bezirk: Bozen

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