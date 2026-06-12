Landtag wertet Supplenten in der Schule auf

Von: mk

Bozen – Der Südtiroler Landtag hat den Beschlussantrag der Grünen Fraktion zum Landesgesetzentwurf 70/26 angenommen, mit dem die Berufserfahrung jener Supplentinnen und Supplenten wirtschaftlich anerkannt werden soll, die seit Jahren das Funktionieren der Südtiroler Schulen sicherstellen.

Der Beschlussantrag verpflichtet die Landesregierung zu prüfen, welche gesetzlichen oder verwaltungstechnischen Maßnahmen ergriffen werden können, um die Erfahrung von Lehrpersonen mit befristeten Verträgen aufzuwerten, und eine spezifische Zulage für jene einzuführen, die seit mindestens fünf Jahren an Schulen in Südtirol unterrichten.

„Seit Jahren sind die Supplentinnen und Supplenten eine tragende Säule unseres Schulsystems. Viele unterrichten seit zehn, 15 oder 20 Jahren an unseren Schulen, oft in denselben Klassen und denselben Instituten – und werden dennoch behandelt, als wäre es ihr erster Arbeitstag. Das ist eine ungerechte Situation, die endlich auch vom Landtag anerkannt wird”, erklärt Brigitte Foppa, Erstunterzeichnerin des Beschlussantrags.

„Wer täglich zum Funktionieren der öffentlichen Schule beiträgt, verdient eine angemessene wirtschaftliche Anerkennung. Berufserfahrung hat einen Wert und muss als solcher betrachtet werden, unabhängig von der Vertragsart”, betonen die Grünen Landtagsabgeordneten Brigitte Foppa, Madeleine Rohrer und Zeno Oberkofler.

Mit der Annahme des Beschlussantrags sieht die Grüne Fraktion ein Gleichheitsprinzip anerkannt, das das Schulpersonal seit Langem einfordert: Dienstjahre müssen zählen – auch für jene, die mit befristeten Verträgen arbeiten. „Jetzt erwarten wir, dass die Landesregierung dieses Bekenntnis in konkrete Maßnahmen umsetzt”, schließen die Grünen Landtagsabgeordneten.