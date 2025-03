Landtagsvizepräsident Gennaccaro traf Minister Schillaci

Konferenz der Präsidenten in Rom

Von: Ivd

Rom – Landtagsvizepräsident Angelo Gennaccaro hat gestern in Rom mit einer Delegation der Konferenz der Präsidenten der gesetzgebenden Versammlungen der Regionen und autonomen Provinzen an einem Treffen mit Gesundheitsminister Orazio Schillaci teilgenommen. Ziel des Treffens, um welches die Konferenz gebeten hatte, war es, eine Vielzahl von Fragen aus dem Gesundheitsbereich zu besprechen.

Zu den erörterten Themen zählten die Angleichung der Tarife für Krankenhausleistungen zwischen den Regionen, die Zusammenarbeit zwischen dem Staat, den Regionen und den autonomen Provinzen bei der Umsetzung des PNRR in Gesundheitsprojekten und die Schaffung einer einheitlichen Gesundheitsakte zur Gewährleistung des Datenaustausches.

Während des Treffens wurde die Tagesordnung erläutert, die von der Konferenz angenommenen wurde und darauf abzielt, eine Aktualisierung der Höchstsätze der Tarife für Krankenhausleistungen zu erreichen, die seit 2012 nicht mehr angepasst wurden. Einige Regionen haben die Krankenhaustarife autonom angepasst, was zu einer Fehlanpassung der regionalen Tarife geführt hat. Infolgedessen haben die Bürger jener Regionen, die nicht in der Lage waren, ihre Tarife anzupassen, Probleme beim Zugang zu den modernsten und fortschrittlichsten Behandlungen, die in anderen Regionen angeboten werden.

„Der Minister versicherte uns, dass das Ministerium an dem Thema arbeite und bald eine Lösung gefunden werde, wie von der Konferenz gewünscht“, berichtet Gennaccaro.