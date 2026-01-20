Laut Macron kein G7-Treffen am Donnerstag in Paris geplant

Von: APA/AFP/dpa

Frankreichs Präsident Emmanuel hat seinen Plan für ein G7-Treffen mit Russland am Donnerstag in Paris aufgegeben. “Es ist kein Treffen geplant”, sagte Macron am Dienstag beim Weltwirtschaftsforum in Davos. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor eine persönliche Nachricht von Macron veröffentlicht, in der er ihm ein solches Treffen samt einem gemeinsamen Abendessen in Paris vorgeschlagen hatte. Im Umfeld Macrons war die Echtheit der Nachricht bestätigt worden.

Macron hatte demnach vorgeschlagen, auch Vertreter Russlands, Dänemarks und Syriens nach Paris einzuladen. Das Abendessen mit Trump wäre zeitlich mit dem in Brüssel geplanten EU-Sondergipfel zusammengefallen.

Macron hatte in seiner Nachricht einen kumpelhaften Ton angeschlagen und den US-Präsidenten mit “mein Freund” angesprochen. “Ich verstehe nicht, was Du in Grönland tust”, schrieb Macron, der Trump dann aufforderte, mit ihm zusammen “großartige Dinge” zu tun.