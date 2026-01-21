Lehrerproteste: Landesbeirat der Schüler fordert Dialog

Von: luk

Bozen – Der Landesbeirat der Schülerinnen und Schüler (LBS) hat heute in einer Pressekonferenz zur aktuellen Situation rund um die Lehrerproteste Stellung genommen. Ziel sei es gewesen, die Perspektive der Südtiroler Schülerinnen und Schüler darzulegen und zu einem konstruktiven Dialog aufzurufen.

Wie die Vorsitzende des LBS, Nadine Thomaseth, erklärte, hätten die anhaltenden Protestmaßnahmen in den vergangenen Monaten auch innerhalb der Schülerschaft zu intensiven Diskussionen geführt. Vor diesem Hintergrund habe man sich bewusst entschieden, nun auch öffentlich Stellung zu beziehen.

Konkret fordert der LBS die Erarbeitung einheitlicher Regelungen oder zumindest klarer Vorgaben, um schulische Aktivitäten wie Universitätsbesuche, Maturareisen oder gesundheitsfördernde Projekte verlässlich organisieren zu können. Dies sei insbesondere im Zusammenhang mit den derzeitigen, aus Sicht des LBS hoffentlich bald auslaufenden Protestmaßnahmen notwendig.

Die stellvertretende Vorsitzende Julia Moosburger verwies auf strukturelle Probleme im Schulalltag. Derzeit gebe es zahlreiche Unklarheiten sowie sehr unterschiedliche Vorgehensweisen an den einzelnen Schulen, mit denen Schülerinnen und Schüler konfrontiert seien. Die genannten Beispiele stünden stellvertretend für diese Situation.

Der LBS betonte zugleich, dass es nicht um eine Zuspitzung der Konflikte gehe. Vielmehr wolle man sachliche Diskussionen führen und konstruktive Lösungsansätze erarbeiten. Aus diesem Grund hat der Landesbeirat Einladungen zu einem gemeinsamen Austausch an die Landesräte Philipp Achammer und Daniel Alfreider Amhof sowie an die beiden Initiativgruppen der Lehrerschaft verschickt. Ziel sei es, bis zum Abschluss der laufenden Lohnverhandlungen eine tragfähige Übergangslösung im Interesse aller Beteiligten zu finden.

Der deutsche Landesbeirat der Schülerinnen und Schüler ist die gesetzlich verankerte Vertretung aller Schülerinnen und Schüler der deutschsprachigen Schulen auf Landesebene. Er setzt sich aus Delegierten aller Oberschulen zusammen und versteht sich als Sprachrohr der Schülerschaft mit dem Ziel, die schulischen Rahmenbedingungen kontinuierlich zu verbessern.