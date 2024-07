Leifers: Einigung auf neue Stadtregierung

Von: luk

Leifers – Leifers südlich von Bozen hat eine neue Stadtregierung unter der Leitung von Bürgermeister Giovanni Seppi. Die Südtiroler Volkspartei koaliert mit der Bürgerliste La Civica von Angelo Gennacaro, der Lega und den Fratelli d’Italia. Diese Koalition orientiert sich an der Landesregierung, betont Seppi und verspricht eine Politik zum Wohle aller Bürger.

Die Liste “Uniti per Laives” des ehemaligen Bürgermeisters Christian Bianchi wurde aufgrund ihrer Wahlkampfrhetorik und ethnischen Anspielungen nicht in die Stadtregierung aufgenommen. „Die Ausdrücke, die verwendet wurden, und das ethnische Thema haben nicht nur uns verletzt, sondern auch viele Bürger und Wähler“, so Seppi.

Deborah Pasquazzo von La Civica wird Vize-Bürgermeisterin. Die SVP stellt neben dem Bürgermeister zwei weitere Stadträte. Forza Italia erhält keinen Assessor-Posten, wird aber voraussichtlich den Gemeinderatspräsidenten für die erste Hälfte der Amtszeit stellen. Die Mehrheit im Gemeinderat umfasst 15 von 27 Stimmen, wobei fünf der sechs Regierungsmitglieder neu sind.

Bürgermeister Seppi übernimmt die Bereiche Finanzen, Urbanistik und Bauwesen, Zivilschutz und Personal. Vize-Bürgermeisterin Pasquazzo ist für Tourismus, Familie und Vermögen zuständig. Marlene Hofer verantwortet öffentliche Arbeiten, während Walter Landi die Bereiche Schule und Kultur übernimmt. Weitere Zuständigkeiten werden noch bekannt gegeben.

Giovanni Seppi setzte sich in der Bürgermeisterstichwahl deutlich gegen Claudia Furlani vom Mitte-Rechts-Bündnis durch und erzielte 58,1 Prozent der Stimmen. Dies markiert das erste Mal seit 60 Jahren, dass die SVP den Bürgermeister von Leifers stellt.