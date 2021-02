LH Kompatscher hakt Wintersaison ab

Bozen – Landeshauptmann Arno Kompatscher geht nicht davon aus, dass die Wintersaison in Südtirol noch gestartet werden kann. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, würden laut Kompatscher dagegen die neuerliche Verschiebung der Öffnung der Seilbahnanlagen in Italien sowie der Lockdown in Deutschland sprechen.

Nun gehe es darum, die aktuelle Notlage zu überwinden und nach vorne zu blicken. Die Weichen für den Start der Sommersaison im Frühjahr müssten nun gelegt werden. Der Südtiroler Landeshauptmann hat betont, dass die Gastronomiebetriebe Planungssicherheit benötigen würden – auch was die Entschädigungszahlungen betrifft. Auf Landesebene würde daran gearbeitet werden.

Besorgt zeigt sich Kompatscher zum Auslaufen der Kreditstundung. Man sei dabei, Alternativlösungen zu suchen, ansonsten wäre das für viele Betriebe wohl der Todesstoß.