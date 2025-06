“Lösung auf Kosten der Anwohner”

Von: mk

Bozen – Die Bürgerliste Juri Andriollo äußert scharfe Kritik an den jüngsten Verkehrsplänen des neuen Bozner Bürgermeisters Claudio Corrarati. Insbesondere die geplante Wiedereröffnung der Trientner Straße und der Claudia-Augusta-Straße im Stadtteil Oberau wird nicht als Lösung für die Verkehrsprobleme, sondern als Belastung für die Anwohner angesehen.

Laut der Bürgerliste versucht Bürgermeister Corrarati, die Verkehrsprobleme „auf dem Rücken der Bewohner von Oberau, im Zentrum und in der Drusus-Straße zu lösen“. Die Claudia-Augusta-Straße in Oberau ist demnach seit langem nur in südlicher Richtung befahrbar. Die nun beabsichtigte Freigabe des Verkehrs auch in nördlicher Richtung ziele darauf ab, Probleme der Handwerker zu lösen, deren Präsident Corrarati bis vor Kurzem war. Dies würde jedoch „einen Großteil des Verkehrs aus dem Industriegebiet in ein dicht besiedeltes Gebiet wie Haslach-Oberau verlagern“.

Die Liste Andriollo betont, dass sie zwar Verständnis für wirtschaftliche Gründe habe, Corrarati aber die Auswirkungen einer solchen Verkehrszunahme auf die Gesundheit und Lebensqualität der Bewohner – darunter Frauen, Kinder, ältere Menschen und Männer – „eindeutig unterschätzt“. In einem dicht von Geschäften, Bildungs- und Kultureinrichtungen besiedelten Viertel würde dies zudem die Unfallgefahr erheblich steigern, hießt es in einer Aussendung.

Auch die angedachte Wiedereröffnung der Trientner Straße wird von der Bürgerliste kritisch bewertet. Sie würde den Bereich des Verdiplatzes stark belasten, der bereits von den Baustellen des Waltherparks und des nahegelegenen RFI-Bahnhofs betroffen sei. Dies hätte wiederum „sehr schwerwiegende Folgen für die Altstadt und die Achse Rittnerstraße – Bahnhof – Drususstraße“. Zudem seien die Auswirkungen auf den öffentlichen Personennahverkehr sowie auf die öffentliche Sicherheit und Gesundheit nicht zu unterschätzen.

Die Pressemitteilung wurde von Mariaclara Pagano, Koordinatorin der Bürgerliste Juri Andriollo und Stadtviertelrätin für Altstadt-Bozner Boden-Rentsch, sowie von Corrado Finocchiaro, Stadtviertelrat für Haslach-Oberau, unterzeichnet.