Pfingsturlauber stecken mit Campingwagen fest

Feuerwehreinsatz in der Fraktion Sill

Von: mk

Bozen/Ritten – Pünktlich zu Beginn des verlängerten Pfingstwochenendes ist die Freiwillige Feuerwehr Bozen am heutigen Samstagmorgen gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr zu einer Fahrzeugbergung in die Fraktion Sill der Gemeinde Ritten gerufen worden.

Nachdem ein Personenkraftwagen mit einem Wohnwagenanhänger zuerst vom Navigationsgerät in die Irre geführt wurde und in weiterer Folge schließlich auch noch ein Wendemanöver missglückte, musste am Ende die Feuerwehr zu Hilfe eilen.

Nach erfolgter Befreiung des Wohnwagenanhängers aus seiner misslichen Lage wurde dieser mit Hilfe eines Feuerwehrfahrzeuges abgeschleppt und bis zur nächstgelegenen Ausweichstelle gezogen.

Schlussendlich konnten die Urlaubsgäste ihre Fahrt dann wieder eigenständig fortsetzen.