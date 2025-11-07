Aktuelle Seite: Home > Politik > LR Walcher übergibt Feuerwehr Schläuche und Armaturen
Zusammenspiel in der Waldbrandbekämpfung

LR Walcher übergibt Feuerwehr Schläuche und Armaturen

Freitag, 07. November 2025 | 09:25 Uhr
Forstwirtschaftslandesrat Luis Walcher (links im Bild) hat am 4. November von der Abteilung Forstdienst angekaufte Schläuche und Armaturen an Freiwillige Feuerwehren des Untervinschgaus weitergeleitet.
LPA/Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus/Sabine Pitscheider
Schriftgröße

Von: Ivd

Schlanders – Das Landesamt für Forstverwaltung in der Landesabteilung Forstdienst hat Material für Löscheinsätze zum Zweck der Waldbrandbekämpfung angekauft, das es nach den großen Waldbränden im März und April im Vinschgau zu ersetzen oder zu ergänzen galt. “Wir kaufen Schläuche, Pumpen, Löschrucksäcke, Faltbecken an, ab und zu auch Motorsägen oder anderes Werkzeug und Gerätschaften, die bei den vielfältigen Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehren zum Einsatz kommen”, berichtet der Direktor des Landesamtes für Forstverwaltung Matthias Zöschg.

Dieses Material hat Forstwirtschaftslandesrat Luis Walcher nun an die einzelnen Freiwilligen Feuerwehren im Untervinschgau übergeben. “Die verheerenden Waldbrände im Vinschgau haben eindrucksvoll gezeigt, wie entscheidend das reibungslose Zusammenspiel zwischen Forstdienst und Feuerwehren ist, ein kontinuierlicher Austausch ist dafür unerlässlich”, betont Landesrat Walcher: “Angesichts des Klimawandels und der damit verbundenen längeren Trockenperioden wird die Gefahr von Waldbränden weiter ansteigen. Ich freue mich, dass durch die Bereitstellung von notwendiger Ausrüstung nicht nur die wirksame Bekämpfung von Bränden, sondern auch die Entwicklung nachhaltiger Präventionsmaßnahmen unterstützt werden kann.”

Seinen Dank im Namen des Feuerwehrbezirkes sprach Bezirksfeuerwehrpräsident Roman Horrer bei der Übergabe am Dienstag in Schlanders aus: “Die gute Zusammenarbeit sowie die gegenseitige Unterstützung zwischen den Freiwilligen Feuerwehren und dem Forstdienst spielen eine entscheidende Rolle auch beim Bau und der Erneuerung der Waldbrandinfrastrukturen sowie bei der Anschaffung und der Instandhaltung unserer Gerätschaften.”

Bei der Übergabe des Einsatzmaterials, das im März beim Waldbrand in Latsch beschädigt worden war, waren auch die Bezirksausschussmitglieder sowie Freiwillige Feuerwehren des Bezirks Untervinschgau dabei.

Bezirk: Vinschgau

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Vinschgau

Meistkommentiert
Jannik Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein
Kommentare
175
Jannik Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein
„Offener Brief an Jannik Sinner“
Kommentare
77
„Offener Brief an Jannik Sinner“
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
Kommentare
39
Autotourismus: Dolomitenpässe mutieren zur Rennstrecken
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Kommentare
36
Bizarre Alpen-Tradition lehrt das Gruseln zur Weihnachtszeit
Öffentlicher Dienst: Keine Mittel zum Inflationsausgleich für 2025 bis 2027?
Kommentare
25
Öffentlicher Dienst: Keine Mittel zum Inflationsausgleich für 2025 bis 2027?
Anzeigen
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Eurogest
Eurogest
Ihr Experte für sichere und effiziente Archivierungslösungen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 