Vom eigenen Chauffeur hintergangen

Von: luk

Innichen – Ein Mann [58] aus dem Piemont hat sich in Südtirol ordentlich Ärger eingehandelt: Er soll die Kreditkarte seines Arbeitgebers gestohlen und damit rund 30 unautorisierte Transaktionen durchgeführt haben. Dabei entstand ein Schaden von 10.000 Euro.

Der mutmaßliche Täter war als Fahrer und Vertrauensperson für den Geschädigten tätig, einen Italiener aus der Lombardei, der im Pustertal wohnt. Laut Ermittlungen der Carabinieri von Innichen hatte sich der Mann die Kreditkarte heimlich angeeignet und anschließend mehrfach verwendet.

Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der 58-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.

Die Carabinieri mahnen in diesem Zusammenhang zu besonderer Vorsicht: Zahlungskarten niemals unbeaufsichtigt lassen und PIN-Codes nicht weitergeben – selbst nicht an Personen, denen man vertraut.