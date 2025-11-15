Aktuelle Seite: Home > Chronik > Carabinieri schnappen Diebes-Duo in Brixen
Beide schon aktenkundig

Carabinieri schnappen Diebes-Duo in Brixen

Samstag, 15. November 2025 | 16:35 Uhr
Brixen nacht
Carabinieri
Von: luk

Brixen – Für die Brixner Carabinieri gab es einen schnellen Fahndungserfolg: In der Nacht haben die Ordnungshüter zwei einschlägig bekannte Mehrfachtäter auf frischer Tat erwischt und festgenommen. Die Männer – beide marokkanische Staatsbürger, ohne festen Wohnsitz – sollen innerhalb weniger Minuten gleich mehrere Delikte im historischen Zentrum der Bischofsstadt begangen haben.

Der Einsatz startete nach einem Alarm aus einem Restaurant in den kleinen Lauben. Dort hatten die Täter sechs Winterjacken samt persönlichen Gegenständen, Schlüsseln und Dokumenten von sieben Gästen gestohlen. Betroffen waren auch mehrere Touristen.

Die Carabinieri rückten sofort aus, stellten das Duo noch in Tatortnähe und nahmen beide fest. Einer der Männer (38) stand bereits unter einer Maßnahme, die ihm vorschrieb, Brixen nicht zu verlassen, der andere (48) hatte ein Aufenthaltsverbot für den Raum Vicenza.

Mit Unterstützung moderner Ermittlungs­technologien wurde rasch klar: Kurz vor ihrer Festnahme hatten die beiden zudem das Fenster eines geparkten Autos eingeschlagen und ein iPhone 17 entwendet.

Die Beute wurde vollständig sichergestellt und an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben. Wegen ihrer zahlreichen Vorstrafen ordnete die Staatsanwaltschaft für beide Männer Untersuchungshaft an.

 

