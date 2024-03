Lvh-Spitze auf Antrittsbesuch bei Kompatscher und Galateo

Bozen – Zu einem Antrittsgespräch samt erstem Austausch haben Landeshauptmann Arno Kompatscher und Wirtschaftslandesrat Marco Galateo die Spitze des Landesverbands der Handwerker (lvh) im Landhaus 1 getroffen. Verbands-Präsident Martin Haller, Vizepräsident Hannes Mussak und Vizedirektor Walter Pöhl brachten die wichtigsten Anliegen der Handwerker und Handwerkerinnen in Südtirol vor.

Die Belastungen durch die Bürokratie seien auch für die Handwerksbetriebe ein wichtiges Thema; die neue Legislatur könne ein Anstoß sein, diese Aufgabe gemeinsam erneut anzugehen und einige Erleichterungen umzusetzen, regte die Verbandsspitze an. Besonders mit Blick auf den Fachkräftemangel sei dieses Anliegen umso wichtiger. Auf den Tisch kamen zudem die Stärkung der praktischen Ausbildung, die nachhaltige Entwicklung und die Digitalisierung. Gerade wenn es um die Transformation geht, sei das Handwerk Teil der Lösung.

Kompatscher und Galateo unterstrichen, ein offenes Ohr für die Anliegen des lvh haben zu wollen. “Das Handwerk ist ein Aushängeschild Südtirols, die duale Ausbildung ist ein Erfolgsmodell, das beispielhaft in Italien ist”, sagte Landeshauptmann Arno Kompatscher. Das Erkennen der Nachhaltigkeit als Chance für die Wirtschaft sehe er sehr positiv, es sei wichtig, in diese Richtung weiterzuarbeiten. Landesrat Marco Galateo unterstrich, dass “die kleinen und mittleren Unternehmen das Herz unserer Wirtschaft sind”. Es gelte, sie zu vernetzen und an einer gemeinsamen Zukunft zu bauen. “Mein Ziel ist es, ein wissenschaftliches Komitee für die Wirtschaft zu schaffen, in dem Fachleute aus allen Wirtschaftszweigen sitzen”, sagte er.