Martina Rechenmacher, Sekretärin von sechs Bürgermeistern, geht in den Ruhestand

Von: mk

Meran – Heute Morgen fand im Rathaus eine kurze Abschiedsfeier für Martina Rechenmacher statt, die nach 41 Jahren im Dienst der Meraner Gemeindeverwaltung in den Ruhestand getreten ist.

Martina Rechenmacher wurde 1984 eingestellt und war als Sekretärin für sechs Bürgermeister tätig (Armin Ganner, Franz Alber, Günther Januth, Paul Rösch, Dario Dal Medico und – bis vor wenigen Tagen – Katharina Zeller) sowie für die außerordentliche Kommissarin für die vorläufige Verwaltung der Stadtgemeinde Meran, Anna Aida Bruzzese, im Zeitraum von November 2020 bis Oktober 2021.

An der Abschiedsfeier, die heute im Rathaus stattfand, nahmen auch die Bürgermeisterin Katharina Zeller, die Stadträte Stefan Frötscher und Christoph Mitterhofer, Stadträtin Antonella Costanzo, der ehemalige Bürgermeister Günther Januth, die Generalsekretärin Lucià Attinà, die Vizegeneralsekretärin Daniela Cinque sowie die Direktorin des Personalamtes Petra Notdurfter teil.

Politiker, Führungskräfte und zahlreiche Kollegen dankten Martina Rechenmacher für ihre Professionalität, Herzlichkeit und Diskretion in all den Jahren ihres Dienstes.