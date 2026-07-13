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Antrag eingereicht

Maturaprüfungen: Grüne fordern Hitzeschutz

Montag, 13. Juli 2026 | 11:48 Uhr
Die Matura findet trotz des Brandes regulär statt
APA/APA/EVA MANHART/EVA MANHART
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Von: mk

Bozen – Die immer häufigeren Hitzewellen sind längst Alltag. Besonders betroffen sind die verletzlichsten Menschen unserer Gesellschaft. Im Fall von Senioren etwa gefährdet die Hitze deren Gesundheit und kann lebensbedrohlich werden. Doch auch Oberschüler leiden unter extremen Temperaturen – vor allem, wenn die Matura ansteht. Darauf machen die Landtagsabgeordneten der Grünen, Zeno Oberkofler, Brigitte Foppa und Madeleine Rohrer, aufmerksam. Sie haben einen entsprechenden Antrag vorbereitet.

„Diese Hitze ist längst keine Ausnahme mehr, sondern ein prägendes Merkmal unserer Sommer. Neben konsequentem Klimaschutz müssen wir uns auch an die steigenden Temperaturen anpassen. Deshalb brauchen wir öffentliche Räume, die den Menschen während der heißesten Tage Schutz bieten, angefangen bei Schulen, Kindergärten und Kitas“, so Erstunterzeichner Zeno Oberkofler.

„Klimaanpassung ist eine konkrete politische Aufgabe. Kühle öffentliche Räume ermöglichen es allen Menschen, sich während der heißesten Stunden des Tages zu schützen. Auch jenen, die zu Hause keine Klimaanlage haben. Davon profitieren besonders Ältere, Kinder und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen“, erklären die Landtagsabgeordneten der Grünen Fraktion Zeno Oberkofler, Brigitte Foppa und Madeleine Rohrer.

Vor diesem Hintergrund bringt die Grüne Landtagsfraktion einen Beschlussantrag zum Nachtragshaushalt ein. Ziel sind Hitzeschutzmaßnahmen in den Bildungseinrichtungen und die Schaffung frei zugänglicher „Cool Zones“, um die Auswirkungen hoher Temperaturen zu verringern.

Bezirk: Bozen

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