Medien: Wieder direkter Draht zwischen USA und Iran

Von: APA/Reuters/dpa

Die USA und der Iran haben wieder einen direkten Kommunikationskanal. US-Gesandter Steve Witkoff und Irans Außenminister Abbas Araqchi hätten in den vergangenen Tagen wieder Kontakt aufgenommen, berichtete das Portal Axios unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter. Araqchi habe Textnachrichten an Witkoff geschickt, in denen es um ein Ende des Krieges gehe. US-Präsident Donald Trump hatte kurz zuvor gesagt, die USA wüssten nicht, wer derzeit im Iran das Sagen habe.

“Wir haben Leute, die verhandeln wollen. Wir haben keine Ahnung, wer sie sind”, hatte er bei einer Veranstaltung im Weißen Haus erklärt. Außerdem sagte Trump, es sei unklar, ob das geistliche Oberhaupt des Irans, Mojtaba Khamenei, noch am Leben sei. Einige Leute sagten, Khamenei sei tot, andere sagten, er sei schwer verletzt. Trump erklärte weiter, dass er nicht denke, dass Israel Nuklearwaffen gegen den Iran einsetze.

Reuters hatte am Samstag unter Berufung auf Insider berichtet, der Oman habe mehrfach versucht, einen Kommunikationskanal zwischen den USA und dem Iran zu eröffnen. Das Weiße Haus habe aber deutlich gemacht, dass es daran derzeit kein Interesse habe.