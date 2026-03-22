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Krieg dauert nun schon drei Wochen an

Mehr als 1.500 Tote seit Kriegsbeginn im Iran

Sonntag, 22. März 2026 | 07:31 Uhr
Krieg dauert nun schon drei Wochen an
APA/APA/AFP/ATTA KENARE
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Von: APA/dpa/AFP

Im Iran sind seit Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe Ende Februar nach offiziellen Angaben mehr als 1.500 Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien mehr als 200 Menschen im Alter von unter 18 Jahren, teilte der iranische Staatssender IRIB unter Berufung auf das Gesundheitsministerium auf der Plattform X mit. 21.000 weitere Menschen seien verletzt worden. Zugleich gingen die Angriffe des Iran auch am Sonntag weiter.

Mehr als 220 medizinische Zentren hätten evakuiert werden müssen. 21 medizinische Mitarbeiter seien tot, berichtete der iranische Sender weiter.

Ziele in Israel

Nach einem neuen Raketenangriff aus dem Iran auf Israel gab es unterdessen in Jerusalem mehrere Detonationen. Die Explosionen waren zu hören, nachdem die israelische Armee vor aus dem Iran kommenden Raketen mit Kurs auf das Zentrum Israels gewarnt hatte, berichteten AFP-Reporter. Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes Magen David Adom gab es zunächst keine Berichte über Opfer.

Zuvor waren in Israel bei iranischen Angriffen am Samstagabend in der Wüstenstadt Arad nach Angaben des Rettungsdienstes 71 Menschen verletzt worden. Zehn Menschen darunter befänden sich in ernstem Zustand. Davor waren bereits in der südlichen Wüstenstadt Dimona mehr als 40 Personen bei einem iranischen Angriff verletzt worden. Arad liegt rund 50 Kilometer nördlich von Dimona.

Israel und die USA hatten am 28. Februar mit massiven Luftangriffen auf den Iran begonnen. Bereits am ersten Tag des Iran-Kriegs wurden der oberste iranische Führer, Ayatollah Ali Khamenei, und mehrere weitere Mitglieder der Staatsführung getötet. Teheran reagiert mit massiven Gegenangriffen auf Israel, mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Region.

Ziele im Irak

Am Sonntag griff der Iran laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA zudem einen Armeestützpunkt nahe der irakischen Hauptstadt Bagdad mit Drohnen an. Der Stützpunkt nahe dem internationalen Flughafen von Bagdad sei “erneut zum Ziel von Drohnenangriffen geworden”, hieß es. Der Militärkomplex war in der Vergangenheit von der US-Armee genutzt worden.

Seit Beginn des Iran-Kriegs ist auch Bagdad immer wieder Ziel von Drohnenangriffen, die Angriffe richteten sich unter anderem gegen den Flughafen und weitere vom US-Militär genutzte Einrichtungen. Auch die Kurdenregion im Nordirak wurde seitdem immer wieder attackiert. Diese Angriffe wurden pro-iranischen Gruppen zugeschrieben.

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