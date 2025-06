Mehrere Tote nach russischen Luftangriffen in der Ukraine

Von: APA/Reuters/AFP

Durch russischen Beschuss sind in der nordostukrainischen Großstadt Sumy mindestens drei Menschen getötet worden. “Die Russen haben Sumy bestialisch beschossen. Einfach in die Stadt, auf gewöhnliche Straßen mit Raketenartillerie”, schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram. Nach Angaben des Zivilschutzes wurden mindestens 16 Menschen verletzt. Selenskyj forderte von der Welt, den Druck auf Russland zu erhöhen.

Bei einem russischen Luftangriff auf die Kleinstadt Balaklija wurde am Dienstag ein Mensch getötet. Montagabend wurden aus verschiedenen Teilen des Landes erneut Attacken gemeldet. Mindestens fünf Menschen seien durch russischen Beschuss im Osten des Landes in verschiedenen Frontgebieten getötet worden, hieß es seitens der Behörden.

Die ukrainische Luftwaffe meldete in der Nacht Angriffe russischer Kampfdrohnen auf die Gebiete Tschernihiw, Charkiw, Sumy, Odessa und Donezk. Am Dienstagvormittag herrschte in der gesamten Ukraine Luftalarm. Befürchtet wurde ein russischer Angriff mit der Hyperschallrakete Kinschal auf Kiew. Ein Treffer wurde nahe der Stadt Mykolajiw im Süden verzeichnet. Angaben zu Schäden wurden zunächst nicht gemacht.

Russische Besatzer melden großen Stromausfall in Südukraine

Die russischen Besatzungsbehörden in der Südukraine berichten indes von einem großflächigen Stromausfall nach ukrainischen Drohnenangriffen. Im russisch kontrollierten Teil der Gebiete Saporischschja und Cherson seien 457 Orte mit 600.000 Haushalten betroffen. Das teilte der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef für das Gebiet Saporischschja, Jewgeni Balizki, in Melitopol auf seinem Telegram-Kanal mit. An der Wiederherstellung der Versorgung werde gearbeitet.

Balizki warf der ukrainischen Armee vor, gezielt Energieanlagen in der Region angegriffen zu haben. Vom ukrainischen Militär gab es dazu wie üblich keine Angaben. Telegram-Kanäle beider Seiten, die sich auf Militärbeobachtung spezialisiert haben, verzeichneten am Montagabend einen großen ukrainischen Drohnenangriff auf die besetzten Gebiete einschließlich der Halbinsel Krim.

Verhandlungen am Bosporus

Die russische Regierung hält ein baldiges Dreiertreffen von Kremlchef Wladimir Putin mit dem ukrainischen Staatsoberhaupt Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump für unwahrscheinlich. Putin sei zu Kontakten auf höchster Ebene bereit, sagte sein Sprecher Dmitri Peskow in Moskau nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Interfax. “Doch er unterstreicht, dass solche Kontakte das Ergebnis von Vereinbarungen sein sollten, die vorher auf technischer Ebene getroffen wurden.” Trump hat in seinem Bemühen um ein Ende des seit mehr als drei Jahren dauernden Ukraine-Krieges einen solchen Dreiergipfel ins Gespräch gebracht.

Von den russisch-ukrainischen Gesprächen am Montag in Istanbul sei kein Durchbruch zu erwarten gewesen, sagte Peskow. Immerhin gebe es wichtige Ergebnisse auf humanitärem Gebiet. Die Kriegsparteien hatten sich bei dem zweiten Treffen seit Mitte Mai auf einen weiteren großen Austausch von Gefangenen und die Rückgabe der Leichen von Soldaten geeinigt. Moskau erwarte von der Ukraine eine Reaktion auf das vorgelegte russische Memorandum, sagte der Kremlsprecher. Wie die Ukraine hatten die russischen Unterhändler ein Papier mit nach Istanbul gebracht und später auch veröffentlicht, wie sich der Kreml eine Lösung des Konflikts vorstellt.

Moskauer Memo mit Maximalforderungen

Das Dokument listet russische Maximalforderungen auf: Verlangt wird eine für Kiew nicht annehmbare dauerhafte Abtretung ukrainischer Gebiete und faktisch eine Unterwerfung unter Russland. Die internationale Gemeinschaft soll die russischen Eroberungen anerkennen, die militärische Unterstützung für die Ukraine einstellen und Sanktionen gegen Russland aufheben.

Mögliche Kompromisse zu diesen Forderungen sollten im Verhandlungsprozess besprochen, aber nicht öffentlich debattiert werden, sagte Peskow.

Ukrainische Delegation in Washington

In den USA wollten sich der Leiter des ukrainischen Präsidialamts, Andrij Jermak, und die stellvertretende Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko um die Hilfe der Amerikaner bemühen. “Wir planen Gespräche über Verteidigungshilfe und die Lage auf dem Schlachtfeld sowie die Verschärfung der Sanktionen gegen Russland”, schrieb Jermak nach seiner Ankunft auf Telegram. Geplant seien auch Verhandlungen über Verwertungsrechte der USA an Seltenen Erden in der Ukraine.

Der republikanische US-Senator Lindsey Graham, der verschärfte Sanktionen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg derzeit erarbeitet, sprach sich am Montag in einem Interview mit der ARD für eine härtere Gangart gegenüber Russland aus. “Es ist jetzt an der Zeit, Putin zu bestrafen.” Kremlchef Wladimir Putin spiele ein Spiel und es sei nun an der Zeit, die Sanktionen gegen Russland und China zu verschärfen. “Wir müssen sicherstellen, dass es keine neuen Kriege gibt. (…) Das funktioniert aber nicht, das mit dem Zuckerbrot,” fügte er mit Blick auf die nach seinen Worten “Charme-Offensive” von US-Präsident Donald Trump gegenüber Putin hinzu.

Graham ist federführend an der Ausarbeitung eines neuen, überparteilichen US-Sanktionspakets gegen Russland beteiligt, das auch Länder treffen soll, die russisches Öl und russische Rohstoffe importieren. Besonders China müssten die Sanktionen treffen, damit der Krieg endet, sagte Graham. “Ich glaube schon immer, dass dieser Krieg nicht endet, bis China einen Preis dafür bezahlt, dass es Putin hilft.” China sei der größte Kunde für billiges russisches Öl und helfe der russischen Armee.