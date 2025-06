Dieser Fisch ist der wahre Omega-3-König

Von: red

Der Omega-3-Schock: Makrele schlägt Lachs deutlich

Lachs gilt als das Maß aller Dinge, wenn es um gesunde Ernährung und Omega-3-Fettsäuren geht. Doch neue Daten zeigen: Ein anderer Fisch, den viele von euch bereits kennen, schlägt den Lachs deutlich – und das nicht nur geschmacklich, sondern auch in Sachen Nährwert. Die Makrele enthält unglaubliche 5.134 Milligramm Omega-3 pro 100 Gramm. Zum Vergleich: Zuchtlachs bringt es gerade einmal auf 2.260 Milligramm.

Die wahre Superkraft aus dem Meer

Makrele ist nicht nur eine preisgünstige Alternative – sie ist ein wahres Superfood. Die enthaltenen Omega-3-Fettsäuren, insbesondere DHA und EPA, unterstützen Herz und Kreislauf, fördern die Hirnentwicklung bei Kindern und verlangsamen altersbedingte Zellprozesse. Wer sich bewusst ernähren möchte, kommt an dieser Fischart nicht vorbei.

Regional verfügbar und vielseitig einsetzbar

Auch in Südtirol ist Makrele längst kein Exot: In den Kühlregalen der Supermärkte oder auf den Wochenmärkten von Meran bis Bruneck ist sie regelmäßig zu finden – frisch, geräuchert oder als Konserve. Und auch kulinarisch überzeugt sie: Ob gegrillt, gebraten oder eingelegt – Makrele lässt sich leicht in klassische und moderne Gerichte integrieren.

Weniger Schadstoffe, mehr Sicherheit

Im Vergleich zu größeren Raubfischen enthält die Makrele deutlich weniger Schadstoffe wie Quecksilber. Der Grund: Ihre Lebensdauer ist kürzer, sie steht niedriger in der Nahrungskette – und das macht sie zu einer sicheren Wahl für euch und eure Familien.

Der bessere Fisch für euren Alltag

Lachs mag Prestige haben – doch wenn es um Nährwert, Preis und Verfügbarkeit geht, hat die Makrele klar die Nase vorn. Besonders in einer Region wie Südtirol, wo traditionelle Küche und bewusste Ernährung Hand in Hand gehen, verdient dieser Fisch mehr Aufmerksamkeit. Zeit also, beim nächsten Einkauf nicht nur auf den Namen, sondern auf die inneren Werte zu achten.