Abfuhr für grünen Antrag in Gesetzgebungsausschuss

Mehrheit lehnt Dienst für Basispsychologie ab

Dienstag, 10. Februar 2026 | 15:06 Uhr
Von: mk

Bozen – Der IV. Gesetzgebungsausschuss des Südtiroler Landtages hat sich heute mit dem Gesetzentwurf „Einrichtung eines Dienstes für Basispsychologie“ befasst. Der Entwurf, der von Grünen Fraktion eingebracht wurde, sieht die Einführung von Basispsychologinnen und Basispsychologen vor.

Wie die Landtagsabgeordneten der Grünen, Zeno Oberkofler, Brigitte Foppa und Madeleine Rohrer, in einer Aussendung erklären, habe sich so ein Dienst in anderen Regionen Italiens bereits bewährt.

Ein niederschwelliger Zugang zu psychologischer Grundversorgung sei heute wichtiger denn je. Viele Menschen stünden unter wachsendem psychischem Druck, während Wartezeiten oft noch zu lang seien. Basispsychologinnen und -psychologen könnten hier frühzeitig Unterstützung bieten, Belastungen abfangen und langfristig auch das Gesundheitssystem entlasten, argumentieren die Grünen.

„Umso bedauerlicher ist es, dass diese wichtige Gelegenheit heute nicht genutzt wurde. Dagegen gestimmt haben SVP und Fratelli d’Italia. Die Einführung eines solchen Dienstes wäre ein entscheidender Schritt hin zu mehr Chancengleichheit in der Gesundheitsversorgung und zu einer stärkeren Prävention im Bereich der psychischen Gesundheit gewesen“, erklären die Grünen in einer Aussendung.

Das Recht auf psychische Gesundheit dürfe nicht vom Einkommen abhängig sein und müsse als Teil der Grundversorgung gewährleistet werden. „Wir werden weiter dranbleiben, um den Gesetzentwurf in den Landtag zu bringen, damit ‚Basispsychologie für alle‘ Realität wird“, so der Erstunterzeichner des Gesetzentwurfes und Mitglied des vierten Gesetzgebungsausschusses Zeno Oberkofler.

Bezirk: Bozen

