Messeranschlag von Solingen – Prozess beginnt in Düsseldorf

Von: APA/AFP

Vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf beginnt am Dienstag (10.00 Uhr) der Prozess um den Messeranschlag von Solingen mit drei Toten. Der Angeklagte Issa Al H. muss sich wegen dreifachen Mordes, zehnfachen versuchten Mordes und der Mitgliedschaft in der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) verantworten. Das deutsche Gericht setzte insgesamt 22 Verhandlungstage bis Ende September fest.

Laut der deutschen Bundesanwaltschaft hatte der Angeklagte am 23. August 2024 mehrere Besucher auf einem Stadtfest in Solingen mit einem Messer attackiert. Dabei starben drei Menschen, zehn weitere wurden verletzt. Der Syrer soll die Tat im Sinn der radikalislamischen Ideologie des IS begangen und zum Ziel gehabt haben, Vergeltung für militärische Aktionen westlicher Staaten zu üben. Über einen Messengerdienst soll er Kontakt zu IS-Anhängern aufgenommen haben.