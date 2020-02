„Minority SafePack“ wird nun der EU-Kommission vorgelegt

Brüssel – „Die Vorschläge der ‚Minority SafePack‘-Initiative werden am Mittwoch an die neue Europäische Kommission in Brüssel weitergereicht“, meinte FUEN-Vizepräsident Daniel Alfreider bei der Sitzung der SVP-Leitung.

Diese muss sich nun mit dem Antrag, der von insgesamt 1.128.385 Bürgerinnen und Bürgern aus ganz Europa unterzeichnet worden ist, ganz konkret beschäftigen – vor allem mit den fehlenden europäischen Minderheitenstandards. 78.396 der Unterschriften kommen aus Italien (und hiervon ein Großteil aus Südtirol).

„Der Minderheitenschutz soll eine europäische Angelegenheit werden“, betonte SVP-Obmann Philipp Achammer. „Wir als erfolgreiche Minderheitenpartei leisten hierzu auch weiterhin unseren Beitrag.“ Jüngst hat sich auch der Südtiroler Landtag, auf SVP-Antrag, mit den europäischen Minderheiten solidarisch erklärt – und der ‚Minority SafePack‘-Initiative der Föderalistischen Union europäischer Nationalitäten (FUEN) seine Unterstützung zugesagt. Die sechs SVP-Parlamentarier wollen nun auch in Rom für diese werben, sodass die enthaltenen Anliegen auch von Parlament und Regierung unterstützt werden.