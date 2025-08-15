Aktuelle Seite: Home > Politik > Modi will Indien bei Energie und Militär unabhängig machen
Narendra Modi spircht zu seinen Anhängern

Modi will Indien bei Energie und Militär unabhängig machen

Freitag, 15. August 2025 | 17:40 Uhr
Narendra Modi spircht zu seinen Anhängern
APA/APA/AFP/MONEY SHARMA
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Der indische Regierungschef Narendra Modi hat bei den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag angekündigt, das Land in Sachen Energie und Militär unabhängig machen zu wollen. “Eigenständigkeit ist die Grundlage für ein entwickeltes Indien”, sagte Modi am Freitag in seiner Rede auf den historischen Festungsmauern des Roten Forts in Delhi. “Freiheit wird bedeutungslos, wenn jemand zu sehr von anderen abhängig wird.”

Indien steht unter Druck aus den USA, seine Ölimporte aus Russland einzustellen. US-Präsident Donald Trump hat der Regierung in Neu Delhi gedroht, die bereits sehr hohen Zölle von 25 Prozent auf indische Produkte andernfalls auf 50 Prozent zu verdoppeln. “Wir wissen, dass wir bei der Deckung unseres Energiebedarfs weiterhin von vielen Ländern abhängig sind”, sagte Modi. Das müsse sich ändern.

Ohne Trump zu nennen, machte der Regierungschef des bevölkerungsreichsten Landes und der fünftgrößten Volkswirtschaft der Welt dennoch klar, sich auch den USA nicht unterordnen zu wollen. “Wenn der wirtschaftliche Egoismus von Tag zu Tag zunimmt, dürfen wir nicht einfach dasitzen und uns um die Krise sorgen, sondern müssen uns auf unsere Stärken konzentrieren.”

Handel mit Agrarprodukten als Streitpunkt in Zollverhandlungen

Neben Indiens Ölimporten aus Russland ist vor allem der Handel mit Agrarprodukten ein Streitpunkt in den Zollverhandlungen mit den USA. Er stehe “wie ein Fels”, wenn es darum gehe, die Interessen indischer Landwirte zu verteidigen, versprach Modi. Die Landwirtschaft beschäftigt eine große Zahl von Menschen in Indien.

Modi forderte zudem Wissenschafter und Ingenieure auf, sich auf die Entwicklung von Schlüsselsektoren und -technologien zu konzentrieren, darunter Triebwerke für Kampfflugzeuge, Halbleiterchips und militärische Hardwaresysteme. “Wir werden bis zum Jahresende in Indien hergestellte Halbleiterchips auf dem Markt haben”, führte er aus.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Hitzewelle fordert in Südtirol ihren Tribut
Kommentare
51
Hitzewelle fordert in Südtirol ihren Tribut
“Makabere Erfahrung”: Familie muss Sarg selbst ins Grab heben
Kommentare
50
“Makabere Erfahrung”: Familie muss Sarg selbst ins Grab heben
Mehr arabische Gäste: Warum das auch andere Wirtschaftszweige betrifft
Kommentare
47
Mehr arabische Gäste: Warum das auch andere Wirtschaftszweige betrifft
Krankenhaus: Zwei Frühgeborene in Bozen verstorben
Kommentare
32
Krankenhaus: Zwei Frühgeborene in Bozen verstorben
„Sie öffnete nicht die Augen, eine Nacht noch, und sie wäre gestorben“
Kommentare
25
„Sie öffnete nicht die Augen, eine Nacht noch, und sie wäre gestorben“
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 