Moskau meldet neue ukrainische Drohnenangriffe

Von: APA/dpa/Reuters

Wenige Tage vor den Gedenkfeiern in Moskau zum Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg meldet Russland neue Drohnenangriffe auf seine Hauptstadt. Nach Angaben des Bürgermeisters von Moskau, Sergej Sobjanin, schoss die russische Luftabwehr mindestens 19 ukrainische Drohnen im Anflug auf Moskau ab. Die Drohnen seien aus unterschiedlichen Richtungen angeflogen. “Es gibt keine Verletzten oder Schäden durch herabfallende Drohnenteile”, schrieb Sobjanin auf Telegram.

Einige Drohnentrümmer seien jedoch auf den wichtigsten Autobahnen nach Moskau gelandet. Die Rettungskräfte seien im Einsatz. Aus Sicherheitsgründen wurde der Flugverkehr auf den vier Moskauer Flughäfen Scheremetjewo, Domodedowo, Wnukowo und Schukowski vorübergehend eingestellt, wie die russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf die Luftfahrtbehörde Rosawiazija berichtete.

Darüber hinaus wurde der Flugverkehr auch auf den Flughäfen in Kaluga (rund 200 Kilometer südwestlich von Moskau), Saratow (rund 850 km südöstlich von Moskau) und Wolgograd (rund 1.000 Kilometer südöstlich von Moskau) zeitweise gestoppt. Bereits am Montag hatten die russischen Behörden einen ukrainischen Drohnenangriff gemeldet. Die Angaben lassen sich unabhängig kaum überprüfen.

Attacke auf Umspannwerk

Am 9. Mai begeht Russland den Tag des Sieges über Nazi-Deutschland vor 80 Jahren. Zu der Parade in Moskau werden viele ausländische Gäste erwartet, darunter der chinesische Staatschef Xi Jinping. Kremlchef Wladimir Putin hatte rund um das Datum, das in Moskau mit einer Militärparade gefeiert wird, eine dreitägige Waffenruhe im Ukraine-Krieg angeordnet.

Die Ukraine hält das allerdings für ein Täuschungsmanöver. Kiew fordert, dass die Waffen mindestens 30 Tage schweigen sollen als Einstieg in eine mögliche weitergehende Lösung zur Beendigung des russischen Angriffskriegs. Das wiederum lehnt Russland ab.

In der westlichen russischen Region Kursk attackierte Kiew russischen Angaben zufolge ein Umspannwerk. Bei dem Angriff auf das Umspannwerk der Stadt Rylsk seien zwei Transformatoren beschädigt und die Stromversorgung in dem Gebiet unterbrochen worden. Zwei Teenager hätten Verletzungen erlitten, berichtete der Gouverneur von Kursk, Alexander Khinshtein, auf Telegram.

Rylsk ist 50 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Die Behörden auf beiden Seiten der Grenze haben mehrere Siedlungen wegen Kämpfen evakuiert. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen die russische Invasion. Dabei greifen die Verteidiger immer wieder auch Ziele im Nachbarland an.