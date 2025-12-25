Aktuelle Seite: Home > Politik > Moskau sieht Fortschritte bei Ukraine-Gesprächen mit USA
Sacharowa kritisiert Gesprächsbeteiligung der Europäer

Moskau sieht Fortschritte bei Ukraine-Gesprächen mit USA

Donnerstag, 25. Dezember 2025 | 21:12 Uhr
Sacharowa kritisiert Gesprächsbeteiligung der Europäer
APA/APA/AFP/POOL/RAMIL SITDIKOV
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Das russische Außenministerium spricht von Fortschritten in den Gesprächen mit den USA über den Ukraine-Krieg. “Im Verhandlungsprozess zur Beilegung des Ukraine-Konflikts, ich meine damit den Verhandlungsprozess mit den Vereinigten Staaten von Amerika, sind langsame, aber sichere Fortschritte zu beobachten”, sagte Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa laut Staatsagentur Tass bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Die von Russland angegriffene Ukraine erwähnte sie kaum.

Sacharowa: Europäer dürfen Fortschritte nicht torpedieren

Zugleich versuchte sie, einen Keil zwischen die USA und Europa in den Friedensbemühungen zu treiben. Moskau fordere die Kollegen in den USA auf, “sich aktiv gegen die Versuche der westeuropäischen Länder zu wehren, die im Verhandlungsprozess zur Ukraine erzielten Fortschritte zu torpedieren und zunichtezumachen”, sagte Sacharowa.

Nach Bekanntwerden eines 28 Punkte umfassenden und vielfach als “russische Wunschliste” kritisierten Friedensplans hatten sich europäische Staats- und Regierungschefs an der Seite der Ukraine in den Verhandlungsprozess eingeschaltet und versucht, für den Fall einer Vereinbarung das Schlimmste für das vor fast vier Jahren angegriffene Land abzuwenden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die derzeit 20 diskutierten Punkte mittlerweile öffentlich ausgebreitet. Russland, das bisher nicht von Maximalforderungen in dem Krieg abgerückt ist, hat dazu aber noch keine Position formuliert.

Abkommen über einen Nichtangriff

Mit Blick auf einen möglichen Friedensplan bekräftigte Sacharowa die angebliche Bereitschaft Moskaus, über ein Abkommen über einen Nichtangriff auf ein europäisches oder NATO-Land zu verhandeln. “Russland ist bereit, entsprechende Verpflichtungen in Form eines schriftlichen, rechtsverbindlichen Dokuments zu formulieren”, sagte Sacharowa. Kremlchef Wladimir Putin hatte zuvor eine solche Vereinbarung angeboten und Behauptungen als “Blödsinn” zurückgewiesen, dass Russland ein NATO-Land angreifen könne.

Selenskyj spricht mit US-Unterhändlern

Der ukrainische Präsident besprach den Stand der Friedensbemühungen mit den US-Unterhändlern Steve Witkoff und Jared Kushner. Dabei seien “substanzielle Details” besprochen worden, schrieb Selenskyj am späten Donnerstagnachmittag auf Facebook, ohne ins Detail zu gehen. “Es gibt gute Ideen, die zu einem gemeinsamen Ergebnis und einem dauerhaften Frieden beitragen können.” Er hoffe, dass diese Ideen nützlich sein könnten. Zugleich bat er Witkoff und Trumps Schwiegersohn Kushner, dem US-Präsidenten und dessen Familie Weihnachtswünsche aus Kiew zu übermitteln.

Die Ukraine wehrt sich seit fast vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Ein Ende ist ungeachtet der laufenden Verhandlungen nicht in Sicht.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kreisverkehr: Tägliche Herausforderung auf Südtirols Straßen
Kommentare
59
Kreisverkehr: Tägliche Herausforderung auf Südtirols Straßen
25-Jähriger schießt: „Blinder Hass auf Rennradfahrer“
Kommentare
50
25-Jähriger schießt: „Blinder Hass auf Rennradfahrer“
Erster Weihnachtsmarkt in Italien: Ein Südtiroler Original
Kommentare
39
Erster Weihnachtsmarkt in Italien: Ein Südtiroler Original
Meran – Mehrere Schusswaffen in Garage sichergestellt
Kommentare
20
Meran – Mehrere Schusswaffen in Garage sichergestellt
Freiheitliche kritisieren angedachte Entfernung des Laurinbrunnens
19
Freiheitliche kritisieren angedachte Entfernung des Laurinbrunnens
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 