Musks Zukunftspläne platzen wegen Handelskrieg mit China

Von: Ivd

Washington D.C. – Ein regelrechter Schock für den Elektroautohersteller Tesla: Wegen drastisch erhöhter Importzölle auf chinesische Komponenten muss das Unternehmen zentrale Zukunftsprojekte auf Eis legen. Insidern zufolge betrifft das insbesondere das geplante Robotaxi „Cybercab“ und den Sattelschlepper „Semi“. Die Testproduktion war ursprünglich für Oktober 2025 geplant und der Start der Massenfertigung für 2026 vorgesehen. Beide Projekte wurden nun auf unbestimmte Zeit pausiert.

Hintergrund sind die Sonderzölle auf Importe aus China in mehreren Schritten auf insgesamt 145 Prozent von US-Präsident Donald Trump. Tesla war zunächst bereit, die zusätzlichen Kosten durch die anfangs geltenden 34 Prozent zu schultern. Als die Zölle jedoch stufenweise auf 84 und schließlich auf 125 Prozent angehoben wurden, platzte der Plan – zu teuer, zu riskant. Die Einfuhr entscheidender Bauteile wurde gestoppt, die Produktionslinien stehen nun still. Aktuell droht sogar eine weitere Erhöhung auf 145 Prozent.

Musk rudert zurück

Auch Tesla-Chef Elon Musk scheint von dem harten Kurs seines Vertrauten Trump überrascht. Laut „Washington Post“ habe Musk persönlich an den Präsidenten appelliert, die pauschalen Strafzölle zurückzunehmen – vergeblich. Bereits in der Vergangenheit hatte Musk den damaligen Zollbeauftragten Peter Navarro mit den Worten kritisiert, dieser sei „dümmer als ein Sack Backsteine“. Auch die von Musk vorgeschlagene Freihandelszone zwischen USA und EU hätten im Fall China nichts gebracht.

Der Zollstreit trifft Tesla doppelt: Nicht nur der Import chinesischer Komponenten wird unterbunden, auch China selbst hat im Gegenzug Zölle auf US-Waren verhängt – ganze 125 Prozent. Das hat konkrete Folgen: In China wurde der Verkauf der in den USA produzierten Tesla-Modelle S und X gestoppt. In den USA wiederum hat der Konzern mit sinkenden Verkaufszahlen und zunehmendem Protest gegen Musks Nähe zu Trump zu kämpfen.

Kommt die Ausnahme auf Autos?

Ob Tesla seine strategischen Zukunftsmodelle wie geplant auf den Markt bringen kann, ist derzeit ungewiss. Aktuell wird ein Aufschub der Zölle auf Autos und Autoteile diskutiert, doch der globale Handelskonflikt entwickelt sich zunehmend zur Belastungsprobe – nicht nur für Gegner der Trump-Administration, sondern selbst für ihre Mitglieder.