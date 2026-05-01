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Protest gegen Antisemitismus in London

Mutmaßlicher London-Täter des versuchten Mordes beschuldigt

Freitag, 01. Mai 2026 | 09:40 Uhr
Protest gegen Antisemitismus in London
APA/APA/AFP/CARLOS JASSO
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Von: APA/AFP

Nach dem Messerangriff auf zwei Juden in London ist der mutmaßliche Täter des versuchten Mordes beschuldigt worden. Dem 45-Jährigen werde “versuchter Mord in zwei Fällen und der Besitz einer Stichwaffe an einem öffentlichen Ort in einem Fall” im Zusammenhang mit dem am Mittwoch erfolgten Angriff im Viertel Golders Green zur Last gelegt, so die Polizei am Freitag. Im März und April wurde in London eine Vielzahl von Angriffen auf jüdische und israelische Einrichtungen verübt.

In den meisten Fällen handelte es sich um Brandanschläge. Beim jüngsten Angriff am Mittwoch im Londoner Stadtteil Golders Green, in dem viele Juden leben, verletzte der mutmaßliche Täter zwei Männer mit einem Messer. Anschließend ging der 45-Jährige auf Polizeibeamte los und wurde festgenommen.

Zu dem Angriff bekannte sich die bis vor wenigen Wochen weitgehend unbekannte pro-iranische Hayi-Gruppe. Die Behörden stuften die Attacke als “terroristischen” Anschlag ein.

Angesichts der zahlreichen Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Großbritannien hatte der britische Premierminister Keir Starmer am Vortag eine “schnelle und sichtbare Reaktion” der Justiz gefordert. In London hob das Gemeinsame Terroranalysezentrum (JTAC) die Terrorwarnstufe auf das zweithöchste Niveau an. Nach Angaben des Innenministeriums bedeute dies, dass ein Anschlag in den kommenden sechs Monaten “sehr wahrscheinlich” sei.

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Protest gegen Antisemitismus in London

Mutmaßlicher London-Täter des versuchten Mordes beschuldigt

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Protest gegen Antisemitismus in London
APA/APA/AFP/CARLOS JASSO
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Nach dem Messerangriff auf zwei Juden in London ist der mutmaßliche Täter des versuchten Mordes beschuldigt worden. Dem 45-Jährigen werde “versuchter Mord in zwei Fällen und der Besitz einer Stichwaffe an einem öffentlichen Ort in einem Fall” im Zusammenhang mit dem am Mittwoch erfolgten Angriff im Viertel Golders Green zur Last gelegt, so die Polizei am Freitag. Im März und April wurde in London eine Vielzahl von Angriffen auf jüdische und israelische Einrichtungen verübt.

In den meisten Fällen handelte es sich um Brandanschläge. Beim jüngsten Angriff am Mittwoch im Londoner Stadtteil Golders Green, in dem viele Juden leben, verletzte der mutmaßliche Täter zwei Männer mit einem Messer. Anschließend ging der 45-Jährige auf Polizeibeamte los und wurde festgenommen.

Zu dem Angriff bekannte sich die bis vor wenigen Wochen weitgehend unbekannte pro-iranische Hayi-Gruppe. Die Behörden stuften die Attacke als “terroristischen” Anschlag ein.

Angesichts der zahlreichen Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Großbritannien hatte der britische Premierminister Keir Starmer am Vortag eine “schnelle und sichtbare Reaktion” der Justiz gefordert. In London hob das Gemeinsame Terroranalysezentrum (JTAC) die Terrorwarnstufe auf das zweithöchste Niveau an. Nach Angaben des Innenministeriums bedeute dies, dass ein Anschlag in den kommenden sechs Monaten “sehr wahrscheinlich” sei.

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