Nach SVP-Entscheidung: PD ist “bestürzt”

Bozen – Der PD gibt sich nach dem Bekanntwerden der Pläne der SVP für die Koalition einer Landesregierung bestürzt. “Wir erfahren, dass die SVP beschlossen hat, sich für die Verhandlungen über die Zusammensetzung der Landesregierung an die Kräfte der italienischen und deutschen Rechten zu wenden”, heißt es in einer Aussendung.

“Wir bringen unsere Bestürzung angesichts einer Entscheidung zum Ausdruck, die unverständlich erscheint und die die Geschichte dieses Landes, beginnend mit dem mühsamen Aufbau der Autonomie, vergisst. Eine Entscheidung, die schwerwiegende Auswirkungen auf die Gegenwart zu haben droht, weil sie nur opportunistisch auf die Beziehungen zur Regierung in Rom ausgerichtet ist, ohne eine klare programmatische Grundlage und eine Vision, die in der Lage ist, innovative Lösungen für die Bürger anzubieten”, so die Demokratische Partei.

Und weiter: Es sei eine kurzsichtige Entscheidung, die nicht auf die Zukunft und die neuen Herausforderungen für das Wachstum und die Entwicklung der Südtiroler Gesellschaft ausgerichtet ist. “Eine Entscheidung, die in Europa unverständlich erscheint, da sie eine historisch autonomiefreundliche Kraft mit dem schlechtmöglichsten Nationalismus verbindet. Wir für unseren Teil werden zusammen mit den anderen Mittelinks- und pro-europäischen Kräften weiter daran arbeiten, ein Südtirol der Zukunft aufzubauen, das für Zusammenleben und die Verteidigung der grundlegenden Werte der Autonomie im europäischen Rahmen steht”, so der PD.