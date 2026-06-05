Nachhaltiges Bauen und Energieförderungen: Beratung hilft weiter

Von: mk

Bozen – Das Land Südtirol fördert die Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden und den Ausbau der erneuerbaren Energiequellen auch im Jahr 2026. Nicht immer ist es jedoch einfach, bei Neubau oder Sanierung den Überblick über die Fördermöglichkeiten zu behalten. Aus diesem Grund wurden die Beratungsnachmittage der Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Energie und Klimaschutz ins Leben gerufen. Beratungen finden an jedem ersten Donnerstagnachmittag des Monats in der KlimaHaus Agentur oder per Telefon beziehungsweise Videocall statt. Das umfassende Beratungsangebot findet sich unter Beratungen – KlimaLand.

Am 4. Juni hat sich Peter Brunner, Landesrat für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz und Energie, selbst von der großen Themenvielfalt im Rahmen der Beratungen überzeugt. “Egal ob Neubau oder Sanierung, wir möchten alle interessierten Bürgerinnen und Bürger dabei unterstützen, praxisnahe Informationen rund um das nachhaltige Bauen zu erhalten und die richtigen Schritte hin zu einem klimafreundlichen Zuhause zu gehen. Die Erstberatung ist dabei kostenlos und steht allen Interessierten offen.”

Auch Gemeinden und Unternehmen können das Beratungsangebot nutzen. “Interessant ist dabei vor allem, dass mit einem Termin Beratung zur Energieeffizienz, aber auch zu den KlimaHaus-Zertifizierungen sowie zu den finanziellen Unterstützungen angeboten wird”, unterstreicht die Direktorin des Landesamtes für Energie und Klimaschutz, Petra Seppi. Je nach Thema stehen die Fachleute der KlimaHaus Agentur oder des Landesamtes für Energie und Klimaschutz zur Verfügung.

Rund 80 Beratungen im Monat

Rund 80 Beratungen im Monat werden derzeit im Schnitt durchgeführt. “Etwa zwei Drittel davon entfallen auf Technikerinnen und Techniker, in rund einem Drittel der Fälle informieren sich private Bauherren oder -frauen. Inhaltlich stehen bei etwa 85 Prozent der Beratungen technische Fragen im Vordergrund, der Rest betrifft vor allem die verschiedenen Fördermöglichkeiten”, berichtet der Generaldirektor der KlimaHaus-Agentur Ulrich Santa.

Insgesamt erfolgt der Großteil der Beratungen mittlerweile online, telefonisch oder per E-Mail. Aber auch die persönliche Beratung wird weiter in Anspruch genommen: Private entscheiden sich zu rund 40 Prozent für eine Beratung in der Agentur und zu 60 Prozent für eine Onlineberatung in Form eines Videogespräches. Rund 85 Prozent der beratenen Personen geben an, dass die Beratung sehr geholfen hat, für die restlichen 15 Prozent hat die Beratung ein wenig geholfen.

Mit Februar 2026 wurde die Beratungstätigkeit in Zusammenarbeit mit dem Bildungs- und Energieforum AFB und der Plattform Land ausgeweitet. Das Energieforum hat bisher 33 Beratungen durchgeführt, 11 Anfragen gab es für die vertiefende Sanierungsberatung vor Ort von Plattform Land.