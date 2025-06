Nächtliche Ausgangssperre in LA wegen Protesten verhängt

Von: APA/dpa/AFP

Angesichts tagelanger Demonstrationen gegen die Migrationspolitik von US-Präsident Donald Trump in Los Angeles gilt ab heute Abend (Ortszeit) eine vorübergehende Ausgangssperre für ein kleines Gebiet im Stadtzentrum. Diese solle zunächst bis zum frühen Mittwochmorgen dauern, teilte die Bürgermeisterin der Stadt, Karen Bass, mit. Zuvor hatte Kalifornien eine einstweilige Verfügung vor Gericht beantragt, um den von Trump befohlenen Einsatz von Soldaten in LA zu stoppen.

Am Mittwoch soll die Lage neu bewertet werden. Bass rechne aber damit, dass die nächtliche Ausgangssperre über mehrere Tage aufrechterhalten werde. Sie betonte, lediglich ein Bruchteil des gesamten Stadtgebietes sei betroffen. “Einige Bilder von den Protesten und der Gewalt erwecken den Anschein, als handle es sich um eine stadtweite Krise”, sagte Bass. Das sei nicht der Fall. Es gebe außerdem Ausnahmen für Anrainer, Menschen auf dem Weg zur Arbeit wie auch für Medienvertreter in dem betroffenen Gebiet in der Innenstadt.

Polizei kündigt Festnahmen an

Von der Polizei in LA hieß es, wer nicht von der Ausgangssperre ausgenommen sei und sich trotzdem zu den genannten Stunden draußen in dem ausgewiesenen Gebiet aufhalte, werde festgenommen.

Trump wirft Newsom Komplizenschaft mit Demonstranten vor

Die Entsendung “ausgebildeter Kriegssoldaten” sei “beispiellos und bedroht den Kern unserer Demokratie”, so Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom am Dienstag. Trump warf Newsom indes bei einem Auftritt auf dem Militärstützpunkt Fort Bragg im US-Bundesstaat North Carolina Komplizenschaft mit den Demonstranten vor. Kaliforniens Gouverneur Newsom und LA-Bürgermeisterin Bass, hätten “Unruhestifter, Aufwiegler und Aufrührer bezahlt”, behauptete Trump ohne jeden Beleg zu liefern. “Sie sind an diesem vorsätzlichen Versuch beteiligt, das Bundesgesetz außer Kraft zu setzen und die Besetzung der Stadt durch kriminelle Eindringlinge zu unterstützen.” Der US-Präsident sprach von einem “voll entfalteten Angriff auf den Frieden, die öffentliche Ordnung und unsere nationale Souveränität”. Die Demonstranten seien “Randalierer mit ausländischen Flaggen, mit dem Ziel, eine ausländische Invasion in unserem Land fortzusetzen”.

Die US-Regierung hat inzwischen 4.000 Soldaten der Nationalgarde und 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte in den Raum Los Angeles entsandt – gegen den Willen des Gouverneurs des Bundesstaates. Laut Fachleuten wäre eine Anwendung des “Insurrection Acts” notwendig, damit die Nationalgarde und die Marineinfanteristen weitgehendere Befugnisse hätten. Das Gesetz von 1807 erlaubt dem Präsidenten in Ausnahmesituationen, das Militär im Inland einzusetzen und sich an Strafverfolgungsmaßnahmen zu beteiligen, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Unter normalen Umständen ist das in den USA nicht erlaubt.