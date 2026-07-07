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Am Mittwoch sind Arbeitssitzungen geplant

NATO-Gipfel mit Festbankett bei Gastgeber Erdoğan begonnen

Dienstag, 07. Juli 2026 | 20:01 Uhr
Am Mittwoch sind Arbeitssitzungen geplant
APA/POOL/DOUG MILLS
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Von: APA/dpa/Reuters

Der NATO-Gipfel in der Türkei hat mit einem Festbankett auf Einladung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan begonnen. Er empfing gemeinsam mit seiner Frau Emine Erdoğan die Staats- und Regierungschefs der 32 NATO-Staaten im Präsidentenpalast in der türkischen Hauptstadt Ankara. Auch die Staats- und Regierungschefs der Partnerstaaten Ukraine, Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland sowie EU-Vertreter waren eingeladen. Am Mittwoch sind Arbeitssitzungen geplant.

Beim Gipfel soll es um die weitere Stärkung der Abschreckung und der Verteidigungsfähigkeit in Europa gehen, die künftig vor allem von den europäischen Alliierten garantiert werden soll. Außerdem werden Gespräche über die Entwicklung der Verteidigungsausgaben, die Unterstützung der Ukraine und die aus US-Sicht mangelnde Unterstützung von Bündnispartnern für den Iran-Krieg erwartet.

Bei seiner Ankunft in Ankara hatte US-Präsident Donald Trump erneut andere NATO-Verbündete kritisiert, denen er mangelnde Unterstützung seines Kriegs gegen den Iran vorhält. Die Türkei richtet zum zweiten Mal einen NATO-Gipfel aus. Der Erste fand 2004 in Istanbul statt.

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