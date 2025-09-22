Aktuelle Seite: Home > Politik > NATO-Staaten beraten über russische Luftraumverletzung
NATO-Generalsekretär Mark Rutte

NATO-Staaten beraten über russische Luftraumverletzung

Montag, 22. September 2025 | 22:45 Uhr
NATO-Generalsekretär Mark Rutte
APA/APA/AFP/SIMON WOHLFAHRT
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Vertreter der 32 NATO-Staaten beraten an diesem Dienstag (10.00 Uhr) in Brüssel über mögliche Antworten auf die jüngste Verletzung des alliierten Luftraums durch Russland. Erwartet wird, dass Generalsekretär Mark Rutte sich im Anschluss mit deutlichen Worten an Russland richtet und vor den möglichen Konsequenzen weiterer Luftraumverletzungen warnt.

Rutte könnte dabei auch noch einmal deutlich machen, dass russische Flugzeuge theoretisch auch abgeschossen werden können, um eine Bedrohung des Bündnisgebiets auszuschließen.

Die Sitzung im NATO-Hauptquartier wurde auf Wunsch Estlands hin einberufen. Das baltische Land hatte am Freitag unter Berufung auf Artikel 4 des Bündnisvertrags Beratungen beantragt, nachdem drei russische Maschinen vom Typ MiG-31 rund zwölf Minuten durch estnischen Luftraum geflogen waren. Artikel 4 des NATO-Vertrags sieht Konsultationen vor, wenn ein Alliierter die Unversehrtheit des Bündnisgebiets, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer Partei bedroht sieht.

Der Artikel wurde seit Gründung des Bündnisses 1949 acht Mal in Anspruch genommen – zuletzt am 10. September, nachdem eine zweistellige Zahl an russischen Drohnen in den Luftraum Polens eingedrungen war. Zuvor hatte es unter anderem 2022 Konsultationen wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine und 2020 wegen des Todes türkischer Soldaten im Syrien-Konflikt gegeben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trump-Lager erinnerte bei Trauerfeier an Kirk
Kommentare
83
Trump-Lager erinnerte bei Trauerfeier an Kirk
Italien plant Steuersenkung für mittlere Einkommen
Kommentare
47
Italien plant Steuersenkung für mittlere Einkommen
Antrag zu Gaza abgelehnt: Randalierer schlagen vor Bozner Rathaus zu
Kommentare
32
Antrag zu Gaza abgelehnt: Randalierer schlagen vor Bozner Rathaus zu
Meranerin Nina Duschek erobert X Factor – VIDEO
Kommentare
32
Meranerin Nina Duschek erobert X Factor – VIDEO
Stephan Rainer [32] stirbt bei Traktorunfall in Oberinn
Kommentare
24
Stephan Rainer [32] stirbt bei Traktorunfall in Oberinn
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 