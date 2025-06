Netanyahu kündigt weitere Angriffe an

Von: APA/AFP/Reuters/dpa

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kündigt weitere Angriffe auf den Iran an: “Wir werden jede Einrichtung und jedes Ziel des Ayatollah-Regimes treffen.” Er ergänzte: “Was sie bisher gespürt haben, ist nichts im Vergleich zu dem, was sie in den kommenden Tagen erleben werden.” Die bisherigen Angriffe haben das iranische Atomprogramm nach seinen Worten erheblich, wenn nicht um Jahre, zurückgeworfen.

Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge bei den Angriffen im Iran mehr als 20 Kommandanten des Militärs getötet. Darunter sei der Leiter der Geheimdienstabteilung im Generalstab der iranischen Streitkräfte, Gholamresa Mehrabi. Irans staatlicher Rundfunk hatte zuvor dessen Tod gemeldet und ihn als stellvertretenden Chef der Geheimdienstabteilung bezeichnet.

Seit dem Beginn der israelischen Großoffensive sind im Iran nach Regierungsangaben mindestens 800 Menschen verletzt worden. So viele seien in Krankenhäusern behandelt worden, teilte ein Beauftragter des Gesundheitsministeriums mit. 230 dieser Patienten seien schon wieder entlassen worden.

Iran meldet “massive Explosion” in Raffinerie nahe Bushehr

Der Iran meldete am Samstag eine “massive Explosion” nach einem israelischen Drohnenangriff auf eine Raffinerie nahe Bushehr. Die Anlage in der Hafenstadt Kangan im Süden des Landes stehe in Flammen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars. Das “zionistische Regime” habe Abschnitt 14 des Gasfeldes Pars-Süd mit einer Drohne angegriffen.

Die Nachrichtenagentur Tasnim sprach von einer “heftigen Explosion und einem Brand” auf einem der wichtigsten Gasfelder des Iran am Persischen Golf. Im nahegelegenen Bushehr befindet sich ein Atomkraftwerk, das seit September 2011 in Betrieb ist. Zwei weitere Reaktoren befinden sich derzeit – mit russischer Hilfe – im Bau.

“Handlungsfreiheit” im Luftraum bis nach Teheran

Die israelische Armee hat sich nach eigenen Angaben mit Angriffen auf Ziele im Iran die Lufthoheit über dem westlichen Iran verschafft. “Wir haben uns Handlungsfreiheit in der Luft im gesamten Westen des Iran bis nach Teheran verschafft. Teheran ist nicht länger geschützt”, sagte der israelische Armeesprecher Effie Defrin am Samstag vor Journalisten. Die Luftwaffe habe in der Nacht “einen massiven Angriff mit mehr als 70 Kampfjets gestartet und Ziele in Teheran angegriffen”.

Laut staatlichem TV wurde ein 14-stöckiger Wohnkomplex in der Hauptstadt durch eine Rakete zerstört. Ein Reporter erklärte, rund 60 Menschen seien getötet worden. Offiziell wurde das zunächst nicht bestätigt. Der iranische UNO-Botschafter hatte zuvor erklärt, bei Israels Angriffen seien 78 Menschen getötet worden. Mehr als 320 Menschen seien verletzt worden, die meisten davon Zivilisten. Auch mehrere ranghohe Militärs und Atomwissenschaftler wurden getötet. Ab Samstagmittag gab es erneut israelische Attacken.

Iran feuert Raketen ab und schickt Drohnen

Als Reaktion auf die Angriffe beschießt der Iran Israel seit Freitag mit Drohnen und Raketen. Dabei wurden in Israel mindestens drei Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt, darunter sieben Soldaten. Außerdem will Teheran einen modernen israelischen Kampfjet abgeschossen haben. Ein F-35-Kampfflugzeug sei im Westen des Landes abgeschossen worden, berichtete der staatliche Rundfunk. Der Pilot des Kampfjets habe sich per Schleudersitz gerettet, sein Schicksal sei derzeit ungewiss und werde untersucht. Aus Israel gab es für den Vorfall vorerst keine Bestätigung.

Nach den Worten des US-Botschafters in Israel, Mike Huckabee, werden auch amerikanische Staatsbürger von den Angriffen des Irans auf den jüdischen Staat in Mitleidenschaft gezogen. “Wenn Sie hören “Israel geht die USA nichts an”, denken Sie daran, dass 700.000 Amerikaner in Israel leben”, schrieb Huckabee angesichts der Angriffe des Irans auf Israel in der vergangenen Nacht mit Toten und Verletzten auf der Plattform X. “Der Iran greift nicht nur Israel an, sondern auch Ihre amerikanischen Mitbürger, die hier leben”, so der Botschafter.

Die USA weisen darauf hin, dass sie sich nicht an den israelischen Angriffen auf den Iran beteiligen. Bei der Abwehr iranischer Raketen halfen die USA laut Berichten allerdings Israel bei der Abwehr. Die USA unterhalten in der Region Stützpunkte, darunter in Katar und in Bahrain, auf denen laut Berichten rund 40.000 Soldaten stationiert sind.

Israeli nach proiranischem Post in sozialen Medien festgenommen

Nach dem Teilen eines proiranischen Posts in den sozialen Medien nahm die israelische Polizei einen Mann fest. Der Mann aus der Stadt Kafr Kana unweit von Nazareth im Norden Israels habe angesichts der iranischen Angriffe auf Israel ein Foto der Flagge des Irans sowie einen salutierenden Emoji in einem Beitrag geteilt, teilte die Polizei mit.

Die Polizei habe Hinweise erhalten und anschließend den Mann in seinem Zuhause für die Vernehmung auf einem Revier festgenommen. “Die israelische Polizei wird hart gegen jeden vorgehen, der terroristische Organisationen und feindliche Länder lobt, sich mit ihnen identifiziert und deren Aktionen in Kriegszeiten in sozialen Medien und anderswo lobt”, hieß es zur Begründung.