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Alleingang nicht Ziel Israels

Netanyahu laut Bericht zu Alleingang gegen den Iran bereit

Dienstag, 09. Juni 2026 | 21:55 Uhr
Alleingang nicht Ziel Israels
APA/APA/AFP/MARC ISRAEL SELLEM
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Von: APA/dpa

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist laut TV-Sender i24NEWS unter Umständen zu einem eigenständigen Militärschlag gegen den Iran ohne US-Unterstützung bereit. Der Sender berief sich auf eine Kabinettssitzung Montagabend und zitierte Netanyahu mit den Worten: “Es könnte sein, dass wir in eine Situation geraten, in der wir den Iranern allein, ohne Rückendeckung der USA, gegenüberstehen – mit allen damit verbundenen Kosten: Rüstungsausgaben und weltweite Isolation.”

Israel wolle nicht, dass es so weit komme, wisse aber, dass es so weit kommen könne, sagte Netanyahu demnach. US-Präsident Donald Trump hatte den israelischen Regierungschef zuvor vor einem Alleingang gewarnt. Die US-Regierung führt derzeit Verhandlungen über ein Rahmenabkommen mit Teheran, um den regionalen Konflikt diplomatisch beizulegen.

Experte: Alleingang wäre gewaltiges Wagnis

Der israelische Iran-Experte Danny Citrinowicz warnte auf X, ein signifikanter militärischer Schritt ohne amerikanische Unterstützung wäre ein strategisch gewaltiges Wagnis für Israels nationale Sicherheit und sollte daher nur in Betracht gezogen werden, wenn keine Alternativen bestehen. Citrinowicz wies auch auf die Konsequenzen hin, falls es ein Abkommen mit dem Iran gebe, das die US-Regierung als zentralen Erfolg betrachte.

Dann könnte eine einseitige israelische Aktion gegen den Iran ohne Abstimmung mit Washington einen hohen Preis fordern – auch in den strategischen Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Staaten.

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