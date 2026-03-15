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Macht Gerüchte lächerlich

Netanyahu weist Gerüchte über seinen Tod zurück

Sonntag, 15. März 2026 | 19:32 Uhr
Macht Gerüchte lächerlich
APA/APA/AFP/ARIEL SCHALIT
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Von: APA/Reuters/dpa

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu weist Gerüchte über seinen Tod zurück. Diese sind von iranischen Staatsmedien verbreitet worden. In einem auf Netanyahus Telegram-Kanal veröffentlichten Video ist der Ministerpräsident in einem Café zu sehen. Reuters hat verifiziert, dass das Video am Sonntag in einem bestimmten Café in einem Vorort von Jerusalem aufgenommen wurde. Netanyahu wird in der Aufzeichnung nach den Gerüchten über seinen Tod gefragt.

Als Antwort zog er diese in dem Video mit einem Wortspiel ins Lächerliche. Zuvor hatten die iranischen Revolutionsgarden Netanyahu am Sonntag mit dem Tode gedroht. Sollte dieser noch leben, werde man ihn verfolgen und töten, berichteten die Nachrichtenagenturen FARS und IRNA unter Berufung auf eine Erklärung der Elitestreitkräfte.

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