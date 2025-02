Neue Mitglieder des Landesintegrationsbeirates ernannt

Von: Ivd

Bozen – Wie in Artikel sechs des Landesgesetzes 12/2011 (“Integration ausländischer Bürger”) vorgesehen, hat die Landesregierung auf Vorschlag von Landesrätin Rosmarie Pamer die Mitglieder des neu zu bestellenden Landesintegrationsbeirates ernannt. Dieser unterbreitet Vorschläge zur Anpassung der Landesgesetzgebung an neue Erfordernisse im Bereich der Integration, er erarbeitet Vorschläge zum Mehrjahresprogramm und gibt auf Auftrag der Landesregierung Stellungnahmen ab. Dem Beirat komme die wichtige Funktion zu, gemeinsam an einer funktionierenden Integration zu arbeiten: “Es müssen dabei alle Seiten gehört und wertgeschätzt werden. Ich freue mich auf eine gute und positive Zusammenarbeit im Beirat, um unsere Gesellschaft weiterzuentwickeln”, sagt Landesrätin Pamer.

Der Landesintegrationsbeirat besteht aus 18 effektiven Mitgliedern, der Beirat wird für die Dauer der Legislaturperiode (sprich bis voraussichtlich 2028) ernannt. Im neuen Landesintegrationsbeirat wird Landesrätin Rosmarie Pamer den Vorsitz übernehmen, ihre Stellvertreterin oder ihr Stellvertreter wird aus den acht Beiratsmitgliedern gewählt, die ausländische Bürger vertreten. Dies sind Iwona Popczak, Erjon Zeqo, Tritan Myftiu, Raja Shahed, Yang Honglin, Mamadou Gaye, Ziyani Fatima Ezzahrra und Martha Cristina Jiménez. Die Gemeinden werden von Chiara Rabini und Roland Lazzeri vertreten, Andreas Palo vertritt die Interessen der Arbeitgeberorganisationen, Dorina Billa jene der Gewerkschaftsorganisationen. Marion Lorenzon sitzt für die privaten ehrenamtlichen Vereinigungen im Beirat. Auch das Land ernennt insgesamt vier Vertretungen – es sind dies: Anika Michelon, Patrizia Corrà, Stefan Luther und Luca Critelli. Erstmals wird sich der neue Landesintegrationsbeirat voraussichtlich im April zur konstituierenden Sitzung treffen. Innerhalb der Landesverwaltung agiert die Koordinierungsstelle für Integration als Schnittstelle zwischen Beirat und Verwaltung.