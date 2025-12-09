Nobelpreisträger werden ausgezeichnet

Von: APA/dpa

In Skandinavien werden am Mittwoch die prestigeträchtigen Nobelpreise überreicht. Die venezolanische Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado soll in den Mittagsstunden (ab 13.00 Uhr) bei einer feierlichen Zeremonie im Rathaus von Oslo geehrt werden. Ob die an einem geheimen Ort lebende Oppositionsführerin angesichts von Drohungen der autoritären Führung ihres Landes nach Norwegen reisen kann, blieb jedoch bis zuletzt unsicher.

Für den ungarischen Literaturnobelpreisträger László Krasznahorkai und die zwölf Preisträgerinnen und Preisträger in den weiteren Kategorien Medizin, Physik, Chemie und Wirtschaftswissenschaften ist die Sache dagegen klar: Sie werden ihre Nobelmedaillen am Nachmittag (ab 16.00 Uhr) bei einer weiteren Preiszeremonie im Konzerthaus von Stockholm aus den Händen des schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf in Empfang nehmen.

Die Nobelpreise gehen auf den schwedischen Dynamit-Erfinder und Preisstifter Alfred Nobel (1833-1896) zurück. Sie sollen laut Nobels Testament Entdeckungen und Errungenschaften ehren, die der Menschheit im vergangenen Jahr den größten Nutzen gebracht haben. Die Namen der Preisträgerinnen und Preisträger wurden allesamt bereits im Oktober verkündet, ihre Auszeichnung findet jedoch traditionsgemäß alljährlich am 10. Dezember statt, dem Todestag von Nobel.