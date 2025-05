Nur ein Kandidat und eine Liste – Kommissar abgewandt

Von: mk

Bozen – Die Südtiroler Bürgermeister- und Gemeindewahlen sind am Sonntag in 111 der 116 Gemeinden über die Bühne gegangen. In 36 Gemeinden stand faktisch schon fest, wer künftig das Bürgermeisteramt übernimmt, weil dort jeweils nur eine Person kandidierte. Weil in 20 Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern nur eine Liste zur Auswahl stand, musste dafür allerdings ein Quorum erreicht werden.

Während Josef Gafriller in Barbian das Bürgemeisteramt von Erich Mur übernimmt, tritt Roman Crazzolara in Corvara in die Fußstapfen von Robert Rottonara. In Riffian wird Alexander Turato zum Nachfolger von Franz Michael Pixner, während in Tiers Armin Villgrattner auf Gernot Psenner folgt. In Vöran wird mit Daniela Mittelberger eine Frau zur Bürgermeisterin anstelle von Thomas Egger.

Im Amt bleiben die Bürgermeister in Altrei (Gustav Mattivi), Graun (Franz Alfred Prieth), Hafling (Sonja Anna Plank), Karneid (Albin Kofler), Kuens (Manfred Walter Raffl), Lüsen (Carmen Plaseller), Plaus (Jürgen Klotz), Prags (Friedrich Mittermair), Prettau (Robert Alexander Steger), Proveis (Ulrich Gamper), Schenna (Annelies Pichler), Schluderns (Heiko Hauser), Sexten (Thomas Summerer), St. Pankraz (Thomas Holzner) und Villnöss (Peter Pernthaler).

In all diesen Gemeinden hat die Wahlbeteiligung die 40-Prozent-Marke überschritten. Damit ist die Wahl gültig und eine kommissarische Verwaltung kann ausgeschlossen werden.