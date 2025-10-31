Aktuelle Seite: Home > Politik > Nur elf Prozent: Negativ-Rekordwert für Macron in Umfrage
Nur elf Prozent: Negativ-Rekordwert für Macron in Umfrage

Nur elf Prozent: Negativ-Rekordwert für Macron in Umfrage

Freitag, 31. Oktober 2025 | 00:52 Uhr
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Umfragetief
APA/APA/AFP/LUDOVIC MARIN
Von: APA/AFP

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat einen unliebsamen Rekordwert erreicht: Nur noch elf Prozent der Franzosen stimmen der Arbeit des Staatschefs zu. Dies ergab die jüngste, am Donnerstag veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Verian für die Zeitung “Le Figaro”. Damit erreichte Macron den bisher niedrigsten je für einen französischen Präsidenten gemessenen Wert in der Umfrage, den bisher sein Vorgänger François Hollande im November 2016 erreicht hatte.

Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP erklärte Politikwissenschafter Bruno Cautrès die extrem niedrigen Zustimmungswerte mit den innenpolitischen Turbulenzen in Frankreich. Hierfür machten viele Bürger Macron verantwortlich, da er nach der Europawahl im Juni 2024 die Nationalversammlung aufgelöst und Neuwahlen auf den Weg gebracht hatte. Auf internationaler Bühne verkörpere Macron nicht mehr “unangefochtene Führungsstärke”, da die Bühne von US-Präsident Donald Trump dominiert werde.

Angesichts dieser Entwicklungen könnte Macron der erste französische Präsident mit einstelligen Zustimmungswerten werde. In diesem Fall würde aus dem bereits heute “tiefgreifenden und strukturellen” Bruch mit der Öffentlichkeit im Land ein “vollständiger”, fügte Politologe Cautrès an.

