Offizielle Eröffnung der Salzburger Festspiele mit Festakt

Von: apa

Die 105. Salzburger Festspiele werden am Samstag mit einem Festakt in der Felsenreitschule von Bundespräsident Alexander Van der Bellen offiziell eröffnet. Die Festrede hält die polnisch-amerikanische Historikerin und Publizistin Anne Applebaum. Sie gilt als Kritikerin autoritärer Herrschaftssysteme. Am Abend folgt mit “Giulio Cesare in Egitto” von Georg Friedrich Händel die erste szenische Opernproduktion in diesem Sommer.

Zahlreiche Ehrengäste sind zur Eröffnung geladen, darunter der rumänische Präsident Nicusor-Daniel Dan, der bereits am Freitag von Bundespräsident Van der Bellen in Salzburg offiziell empfangen wurde. Festspielpräsidentin Kristina Hammer, Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) sowie Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) werden in der Felsenreitschule ihre Grußworte ausrichten. Das Festival startete bereits vor einer Woche mit der Ouverture Spirituelle und der Premiere des “Jedermann” mit Philipp Hochmair in der Titelrolle und Deleila Piasko als Buhlschaft. Bis einschließlich 31. August stehen 174 Aufführungen in 45 Tagen an 16 Spielstätten sowie 37 Vorstellungen im Jugendprogramm “jung & jede*r” auf dem Programm.