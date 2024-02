One Billion Rising in Meran

Meran – Heute fand auf der ganzen Welt die Initiative One Billion Rising statt, um ein Zeichen gegen die Gewalt von Männern gegen Frauen zu setzen. In Meran nahmen rund 200 Menschen an einer lauten Parade durch die Straßen der Innenstadt und an einem Flashmob auf dem Thermenplatz teil.

Jede dritte Frau wird im Laufe ihres Lebens Opfer von Gewalt: das sind weltweit mehr als eine Milliarde Frauen und Mädchen. Am heutigen Valentinstag gingen im Rahmen der weltweiten Kampagne One Billion Rising eine Milliarde Menschen auf die Straße, um ein Ende der Gewalt von Männern gegen Frauen zu fordern.

Zu diesem Anlass organisierte die Stadtgemeinde Meran in Zusammenarbeit mit dem Frauenhaus und dem Frauenmuseum sowie mit der Unterstützung des Netzwerks gegen Gewalt an Frauen der Stadt Meran und der Therme Meran – eine “laute” Parade durch die Straßen der Innenstadt und einen Flashmob.

Die Parade begann um 16.45 Uhr am Kornplatz und führte über den Rennweg, den Theaterplatz, die obere Freiheitsstraße und den Lenoir-Steg bis zum Thermenplatz, wo die Veranstaltung mit einem Flashmob, einem kollektiven Tanz mit dem Titel “Break the chain”, endete.

An der Veranstaltung nahmen über 200 Personen aller Altersgruppen teil. Mit dabei waren auch der Bürgermeister Dario Dal Medico und die Vizebürgermeisterin Katharina Zeller.