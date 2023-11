Ortstaxe: “Gemeinsame Strategie in Meran notwendig”

Meran – Die vom Land beschlossene Erhöhung der Ortstaxe macht eine Überarbeitung der Tourismuspolitik in Meran notwendig, um diese an die neuen betrieblichen und finanziellen Anforderungen anpassen zu können. Von den erhöhten Steuereinnahmen, betonte Bürgermeister Dario Dal Medico, müsse auch die Qualität der im Interesse der gesamten Bevölkerung gewährten Dienstleistungen profitieren.

“Was die vom Land beschlossene Erhöhung der Ortstaxe betrifft, so haben wir uns als Stadtverwaltung im Einvernehmen mit den politischen Koalitionspartern darauf geeinigt, die festgelegte Mindesterhöhung vorerst zur Kenntnis zu nehmen. Mit einem Teil davon wird zwangsläufig die IDM finanziert. Der Rest soll dazu dienen, die von der Kurverwaltung getragenen Kosten zur Veranstaltung von Events zu decken, die für die gesamte Stadt wichtig sind”, erklärte Bürgermeister Dario Dal Medico.

“Wir haben außerdem beschlossen, unverzüglich einen runden Tisch einzurichten, um uns mit der Kurverwaltung, den Wirtschaftstreibenden und den Sozialpartnern auszutauschen und bis März 2024 eine gemeinsame Strategie und einen Plan für die Überarbeitung der Tourismuspolitik der Stadt im Einklang mit den neuen operativen und finanziellen Anforderungen zu erarbeiten”, fügte Dal Medico hinzu.

“Zu diesem Zweck soll auch die bestehende Vereinbarung zwischen der Stadtgemeinde Meran und der Kurverwaltung überprüft und verbessert werden – mit dem Ziel, einen Teil des von diesem unverzichtbaren Wirtschaftszweig erwirtschafteten Reichtums wieder an die Allgemeinheit zurückfließen zu lassen, in dem wichtige Dienstleistungen im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger optimiert und ausgebaut werden. Dabei muss der Schwerpunkt auf den größten Bedürfnissen der Stadt liegen, darunter Sauberkeit, Sicherheit und Mobilität”, so der Bürgerreister von Meran.