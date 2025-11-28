Aktuelle Seite: Home > Politik > Papst Leo XIV. besucht Blaue Moschee in Istanbul
Papst Leo XIV. besucht Blaue Moschee in Istanbul

Freitag, 28. November 2025 | 22:42 Uhr
APA/APA/AFP/ANDREAS SOLARO
Von: APA/dpa

Papst Leo XIV. besucht am Samstag während seiner ersten Auslandsreise in der Türkei die Sultan-Ahmet-Moschee in Istanbul. Nach einer Führung durch das auch als Blaue Moschee bekannte Gotteshaus im Zentrum der Millionenmetropole ist ein stilles Gebet geplant. Begleitet wird das Oberhaupt der katholischen Kirche vom Chef der staatlichen türkischen Religionsbehörde. Die Hagia Sophia in unmittelbarer Nähe besucht Leo allerdings im Gegensatz zu seinen zwei Vorgängern nicht.

Die frühere Kathedrale wurde 2020 in eine Moschee umgewandelt, nachdem sie seit 1934 ein Museum gewesen war. Am Nachmittag ist ein Treffen mit dem griechisch-orthodoxen Patriarchen Bartholomaios I. geplant. Dabei wollen sie eine gemeinsame Erklärung unterzeichnen. Die orthodoxen Kirchen sind seit der Kirchenspaltung (Schisma) vor fast 1.000 Jahren eigenständig: Im Jahr 1054 hatten sich die Oberhäupter der Ostkirche in Byzanz und der Westkirche in Rom gegenseitig exkommuniziert.

Leo und Bartholomaios wollen nun ein Zeichen der Annäherung zwischen katholischer und orthodoxer Kirche setzen. Samstagabend steht außerdem eine große Messe an.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

