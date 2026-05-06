Papst Leo XIV. empfängt US-Außenminister Rubio

Von: APA/AFP

Papst Leo XIV. empfängt am Donnerstag US-Außenminister Marco Rubio im Vatikan (11.30 Uhr). Hintergrund sind die jüngsten Spannungen zwischen dem US-stämmigen Papst und US-Präsident Donald Trump über den Iran-Krieg. Trump hatte wütend auf Friedens-Aufrufe des Papstes reagiert und dem katholischen Kirchenoberhaupt unterstellt, sich mit einem Land gemein zu machen, “das eine Atomwaffe will”.

Rubio ist Sohn kubanischer Einwanderer und anders als Trump selbst Katholik. Der US-Außenminister will während seiner Rom-Reise bis Freitag zudem mit Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und anderen Regierungsvertretern zusammenkommen. In italienischen Medien wird Rubios Besuch als “Tauwetter”-Diplomatie dargestellt.